Jürgen Schell zeigt in Reilingen eine verborgene Welt

Reilingen. Premiere bei Kraichgaukornbauer Jürgen Schell. Erstmals war die Bevölkerung zu einer Wildkrautführung durch die ungespritzten Getreidefelder eingeladen. Dabei entdeckten viele der Teilnehmer eine bisher verborgene Welt. Lebendig und interessant erklärt vom Landschaftsökologen und Wildkrautexperten Tobias Lepp.

„Eine Herzensangelegenheit“, nannte es Jürgen Schell bei der Begrüßung. „Den Artenreichtum auf unseren Feldern möchten wir möglichst vielen Menschen zeigen und von der ,Idee KraichgauKorn’ begeistern.“ Immer größer werde das Bewusstsein der Bevölkerung hinsichtlich einer intakten Umwelt. Gerade vor der eigenen Haustür möchte man Zusammenhänge verstehen. Insektenschwund und Rückgang der Biodiversität ängstigen und verunsichern die Menschen. Deshalb war diese Aktion für Schell auch eine Möglichkeit Gesicht zu zeigen, Rede und Antwort zu stehen sowie Lösungen aufzuzeigen.

Einleitend zeigte Schell die verschiedenen vorkommenden Mohnarten und erläuterte die Unterscheidungsmerkmale. Während der Klatschmohn oft in Massen wächst, sind Saatmohn und besonders der zarte Sandmohn immer seltener anzutreffen. Für Schell Grund genug, diesen namensgebenden Akteur der standorttypischen „Sandmohngesellschaft“ händisch zu sammeln, um ihn wieder zu etablieren.

Schätze in der Erde

Beim Gang durch das Kornfeld konnten die Teilnehmer tief in die Materie eintauchen. Tobias Lepp verblüffte immer wieder mit profundem Wissen über die Abhängigkeiten der zum Teil hoch spezialisierten Insekten. Windenarten sind für etwa 50 Wildbienenarten überlebenswichtig. Raritäten wie Acker-Krummhals, Acker-Schmalwand, Acker-Gauchheil oder Vergissmeinnicht wachsen verborgen in der Tiefe, sind nur mit Mühe zu finden und doch von immenser Wichtigkeit. Auf den Feldern rund um den Reilinger Herrenbuckel finden sich etwa 20 Zielarten, sprich besonders wertvolle Ackerwildkrautarten. Fehlen bestimmte Wildkräuter, wird das Überleben mancher Insekten schier unmöglich, so Lepp. Ganze Nahrungsketten könnten zusammenbrechen. An Wildkraut und Insekten hängen wiederum Feldvögel und Niederwild. Dies veranschaulicht, wie fein verzahnt der Lebensraum Getreidefeld ist und wie sensibel die Natur reagiert. „Wir dürfen in der Landschaft keine hektargroßen Sperrgebiete errichten, Ackerwildkräuter und Insekten aussperren und alleine dem Korn das Lebensrecht zusprechen“, sagte Schell zur Problematik. „Vielmehr ist es unsere Aufgabe, den Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie zu schaffen.“ Dass dies oft nicht einfach ist, Mühe und Fingerspitzengefühl erfordert, wurde während des Spaziergangs klar.

Die gute Nachricht, die vermittelt wurde: Viele Bauern auf den Dörfern wirtschaften bereits nach der „Idee KraichgauKorn“, noch mehr haben sie verstanden und stehen in den Startlöchern. „Alleine die Verbaucher geben mit ihrer Kaufentscheidung den Startschuss für viele Familienbetriebe, um am naturfördenden Getreideanbau teilnehmen zu können“, so die Gastgeber. zg