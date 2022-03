Jugend diskutiert über Ukraine-Krieg

Hockenheim. Der SPD-Landtagsabgeordnete und Vizepräsident des Landtags Daniel Born trifft sich regelmäßig mit jungen Menschen aus der Region zu „Pizza & Politik“ in seinem Wahlkreisbüro in Hockenheim. Bei diesen Veranstaltungen diskutiert Born mit Jugendlichen über die Themen, die sie gerade interessieren. Dazu gibt es kostenlos Pizza und Getränke.

Nächste Woche findet eine Spezialausgabe von „Pizza & Politik“ zum Krieg in der Ukraine statt. Daniel Born erklärt: „Die furchtbaren Bilder aus der Ukraine sind für uns alle schrecklich. Putin hat mit seinem Angriffskrieg Leid, Flucht und Tod verursacht. In unserem Europa spielt sich gerade eine humanitäre Katastrophe ab. Viele Menschen zeigen auf Friedensdemos ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und viele Menschen wollen ganz konkret helfen. Viele Jugendliche kamen aber auch in den letzten Tagen auf mich zu und meinten, sie würden gerne in meinem Wahlkreisbüro darüber sprechen, was jetzt getan werden muss.“

Das „Pizza & Politik Spezial“ findet am Samstag, 26. März, 16 Uhr, in Borns Wahlkreisbüro in der Schwetzinger Straße 10 statt. Um Anmeldung im Büro Born per Mail (hockenheim@daniel-born.de) wird gebeten. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen. zg

