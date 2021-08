Jugendliche kämpfen heftig um Ranglistenpunkte

Hockenheim. Das Wetter beim Rennstadt Cup, bei dem wieder um Ranglistenpunkte gekämpft wurde, kam den Jugendlichen und dem Veranstalter entgegen: Es war nicht zu heiß und es stellte sich auch kein Dauerregen ein, wie es in den zurückliegenden 26 Jahren auch schon vorgekommen war. Ein einziger Regenschauer sorgte für die Unterbrechung der Matches.

Da die Teilnehmerzahl geringer war als in früheren Jahren, mussten nicht immer alle Plätze bespielt werden und man konnte auf schnell trocknende Plätze ausweichen. In die Halle musste an keinem Tag ausgewichen werden. Zum 25-jährigen Bestehen des Turniers herrschten also beste Bedingungen. 25 Jahre wurde der Rennstadt Cup eigentlich schon im vergangenen Jahr alt, doch wie so viele andere Veranstaltungen ist er 2020 ausgefallen und das Jubiläum wurde nun nach 26 Jahren gefeiert.

Wegen der zurzeit herrschenden Bedingungen erreichte die Zahl der Anmeldungen nicht ganz das Niveau der zurückliegenden Jahre. Dies führte auch dazu, dass die Konkurrenzen Juniorinnen U 14 und Juniorinnen U 16 zusammengelegt wurden. Trotz dieser Widrigkeiten stellte sich auf der Tennisanlage eine faszinierende Turnieratmosphäre ein.

Dazu haben auch das Verkaufs- und Servicezelt des Herstellers „Babolat“, der Bistrostand, der von auf eine langjährige Erfahrung zurückblickenden TCH-Mitgliedern wieder bewirtschaftet wurde, sowie die Turnierleitung mit der perfekt organisierten Durchführung beigetragen. Und nicht zuletzt haben auch zahlreiche TCH-Mitglieder durch ihren persönlichen Einsatz und Unterstützung einen reibungslosen Turnierablauf gewährleistet, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins zum Turnier.

Das Wichtigste waren natürlich die Tennismatches, in denen die Jugendlichen teilweise verbissen um die Punkte kämpften und hochklassigen Sport zeigten. Bei den Junioren U10 wurde in zwei Gruppen gespielt und die beiden Gruppenersten trugen das Endspiel aus. In fast allen Wettbewerben setzten sich die Favorisierten durch.

In einem vorweggenommenen Endspiel der Juniorinnen U 14/U 16 trafen Madeleine Salzberger und Pia Starnecker aufeinander, das Letztere gewann. Im Endspiel war die eine Altersklasse jüngere Florentina Kastner ihre Gegnerin, die bereits die an Nummer 1 gesetzte Spielerin ausgeschaltet hatte und im Endspiel über die an Nummer 2 gesetzte Pia Starnecker triumphierte. Vom Tennisclub Hockenheim nahmen Edwin Kruser, Ilja Neumüller, Pavel Neumüller, Elias Matteo Mayer, Leni Flaig, Quentin Rombach und Nikolaus Rothbauer am Rennstadt Cup teil.

Neben den Siegerehrungen am letzten Turniertag kam es zu einer weiteren Ehrung durch Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Der OB würdigte die Leistung von Elfi und Alex Büchner, die als Protagonisten des Rennstadt Cups diesen seit den Anfangstagen organisieren und Tausenden von Kindern und Jugendlichen ein beeindruckendes Turniererlebnis ermöglicht haben. Elfi und Alex Büchner wurden von ihm zum 25. Jubiläum des Rennstadt Cups mit einem Blumenstrauß beziehungsweise einem erlesenen Tropfen geehrt. hee