Jugendliche sehen Präsentation toter Menschen kritisch

„Was sind das für graue Stellen“, möchte Hiba beim Anblick des menschlichen Gehirns wissen. Die Achtklässler der Schule am Kraichbach sind mit ihrem Lehrer Tony Vellapallil auf Lernexkursion und besuchen die Dauerausstellung „Körperwelten – Anatomie des Glücks“ in Heidelberg.

„Das ist graue Substanz“, beantwortet Experte Janik, der durch die Ausstellung führt, Hibas Frage. „Alle verarbeitenden Zellen deines Gehirns sind grau. Darum sagt man auch: Strenge deine grauen Zellen an.“ Janik bringt zusammen mit seinem Kollegen Paul der Kraichbach-Schülerin Hiba und ihren Mitschülern die Anatomie des Menschen näher. Vellapallil behandelte im Unterricht das Thema „Der Körper des Menschen“. Mit dem Besuch der Dauerausstellung gab der Lehrer seinem Unterricht einen anschaulichen Endpunkt.

0,012 Sekunden bis zum Schmerz

Wie schnell sind Nervensignale? Janik und Paul sind Experten für den Aufbau des menschlichen Körpers und der „Körperwelten“. Die beiden Medi-Guides begleiteten die Achtklässler auf einer Entdeckungsreise mit zahlreichen Stationen: Nerven und Gehirn, Muskeln und Sehnen, Blutgefäße, Herz, Lunge, Verdauungsorgane, Skelett sowie Präparate zum Thema Schwangerschaft. Dabei bezogen die Experten die Schüler stets mit in die Führung ein. „Wie nennt man diesen Muskel“, wollte Janik von den Schülern wissen. Matteo antwortete sofort: „Das ist das Sixpack.“ Janik schmunzelte und sagte: „Genau, Sixpack. Das ist der gerade Bauchmuskel. Den können wir zum Sixpack trainieren.“ Der Medi-Guide gab auch bei einem Präparat mit den Nerven eines Menschen Denkanstöße: „Stellt euch vor, ihr rennt euch den großen Zeh an. Wie lange dauert es, bis das Signal im Gehirn ankommt?“ Rabia teilte ihre Einschätzung mit: „Ein paar Sekunden? Nein, noch schneller. Unter zwei Sekunden.“ Korrekt! Der Experte erklärte, wie schnell ein Nervensignal tatsächlich sein kann. Es dauere nicht länger als 0,012 Sekunden, bis das Gehirn Schmerzsignale des großen Zehs empfängt.

Am Ort der Heidelberger „Körperwelten“ ging es schon vor über 100 Jahren um menschliche Körper. Die Dauerausstellung befindet sich nämlich in den Räumen des ehemaligen Männerbads des Alten Hallenbads. Besucher können auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern über 150 menschliche Präparate betrachten. Dr. Gunther von Hagens und Dr. Angelina Whalley riefen die Ausstellung ins Leben, um die Besucher für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren.

Es soll aber um mehr als eine Lehrstunde in Anatomie und Lebensführung gehen. So verfolgt die Dauerausstellung die Entstehung und die Folgen eines bestimmten Gefühls: Glück. Denn „das Glück wohnt in uns“, erklärt Kuratorin Whalley und unterstreicht die Bedeutung des Gefühls: „Wer mit sich und seinem Leben zufrieden ist, wird seltener krank und lebt länger.“ Um den Besuchern die Themen Gesundheit und Glück näherzubringen, kam das von Gunther von Hagens erfundene Verfahren der Plastination zum Einsatz. Die Plastination verhindert den Verfall der toten Körper und macht sie zu haltbaren Präparaten.

Begeisterung und Bedenken

Als die Schüler bei den Präparaten zum Thema Schwangerschaft ankamen, stieg das Interesse noch einmal deutlich an. Das Präparat einer Mutter hinterließ einen besonderen Eindruck bei den Schülern, da die Mutter ihr ungeborenes Kind noch im Leib trug. Rabia gefiel dies weniger: „Die Menschen sollten nicht hier sein, sondern in einem Grab ihre Ruhe finden.“

Klassenlehrer Tony Vellapallil fand die Dauerausstellung auf der einen Seite interessant: „Die Ausstellung bietet einen guten Einblick in den menschlichen Körper mit seinen Muskeln und Organen.“ Andererseits teilte der Pädagoge die Bedenken seiner Schülerin: „Der Realitätsbezug kann einem verloren gehen. Man vergisst dann, dass es sich bei dem Baby nicht um eine Puppe handelt, sondern um einen Menschen.“

Aus diesem Grund erinnerte der Ausstellungsexperte Janik die Jugendlichen an eine wichtige Tatsache: „Bei den Präparaten handelt es sich um echte Körper von echten Menschen. Diese Menschen haben ihr Leben gelebt. Sie haben aber alle ihr Einverständnis gegeben, plastiniert zu werden.“ zg