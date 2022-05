Jugendräume als Begegnungsstätte

Das Projekt „Anpfiff Jugendräume“ wurde von „Anpfiff ins Leben“ anlässlich seines 20-jährigen Bestehens mit der Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung gestartet. Ziel dieses Projektes, für das insgesamt eine Fördersumme von einer Million Euro zur Verfügung gestellt wurde, ist es, die Zukunft und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu stärken.

Ausschlaggebend für die Förderung durch die Dietmar Hopp Stiftung war, dass die Themen rund um den Jugendsport nachhaltig angegangen werden. Nun wurden in einer Auftaktveranstaltung in der Klima Arena in Sinsheim die 20 Vereine vorgestellt, die im Zuge des Projekts „Anpfiff Jugendräume“ mit einer materiellen Unterstützung rechnen dürfen und zu denen sich auch der Tennisclub Hockenheim (TCH) zählen darf.

TCH-Vorsitzende Elfi Büchner und Vor-standsmitglied Christian Kramberg bei der Auftaktveranstaltung. © Klose

Dietmar Pfähler, Vorsitzender von „Anpfiff ins Leben“ führt dazu aus: „In jedem Verein liegt die Zukunft bei den Kindern und Jugendlichen. Für sie sind die Vereine wichtige soziale Lernorte. Mit unserer Vereinsberatung und unserer Expertise aus mehr als 20 Jahren Jugendsportförderung wollen wir die Vereine bei der Neuausrichtung ihrer Jugendarbeit unterstützen, um ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen.“

Und dieses Ziel deckt sich auch mit Inhalten, die der TCH in seinem Leitbild definiert hat. Bei rund 150 jugendlichen Mitgliedern haben auch zahlreiche Aktivitäten außerhalb des Tennissports große Bedeutung, die vom Verein zur Förderung der Hockenheimer Tennisjugend ebenfalls tatkräftig unterstützt werden. Dabei spielt auch der Jugendraum im TCH-Clubhaus als Begegnungsstätte für die Jugendlichen eine wichtige Rolle. „Bei ,Anpfiff Jugendräume’ wird die physische Ausstattung der Jugendräume mit der Qualifizierung verknüpft – die ideale Kombination, um die Vereine zukunftsfähig aufzustellen. Durch die 20 ausgewählten Sportvereine werden knapp 16 000 Vereinsmitglieder erreicht, darunter etwa 7000 Kinder und Jugendliche“, sagt Henrik Westerberg, Referent Sport bei der Dietmar Hopp Stiftung.

Nach den Ansprachen gehörte die Bühne den Vereinsvertretern, die durch Sebastian Ebeling, Projektleiter von „Anpfiff Jugendräume“, offiziell als Projektpartner begrüßt wurden. Insgesamt hatten sich 139 Vereine beworben, aus denen 20 Teilnehmer, darunter der TCH, ermittelt wurden. „Wir sind überwältigt von der großen Resonanz an Bewerbungen“, freut sich Sebastian Ebeling. Und logischerweise freuten sich auch die Vorsitzende des TCH, Elfi Büchner, sowie Vorstandsmitglied Christian Kramberg, die den Verein bei der Auftaktveranstaltung in Sinsheim vertraten, über diese Würdigung der Vereinsarbeit.

Für die 20 ausgewählten Vereine begannen ab April bereits die ersten Qualifizierungen und Workshops. Ziel der Beratung ist es, ihre Vereinsstrukturen zu optimieren, um selbstgesteckte Aufgaben besser zu lösen. So soll ein Bildungsangebot an die Nachwuchssportler etabliert werden. Dafür kann nun der Jugendraum, der noch mit dem Clubhausmobiliar aus den Anfängen des TCH in den 1960er Jahren und dem damaligen Clubhaus am Aquadrom ausgestattet ist, durch Umgestaltung mit Mobiliar und Technik in einen modernen Jugendraum verwandelt werden. „Der Dank gilt „Anpfiff ins Leben“ sowie der Dietmar Hopp Stiftung“, sagt Elfi Büchner. zg/hee