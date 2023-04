Jugendschach entfällt

Hockenheim. Während das Jugendschach aufgrund der Ferien nicht stattfinden wird, treffen sich die Erwachsenen am Freitag, 14. April um 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Dort wird um 19.45 Uhr die sechste Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft beginnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Folgende Begegnungen stehen an (in Klammern die Punkte nach fünf Runden): In Hockenheimer Duellen treten Jürgen May (4) gegen Manfred Werk (4), Christian Würfel (2,5) gegen Julius Elk (3,5), Jan Mersmann (2) gegen Frank Grieshop (2), Michael Fricke (3,5) gegen Dr. Christian Günther (4) und Gerold Rocholz (2,5) gegen Phileas Pahle (2) an. In weiteren Paarungen treffen Professor Dr. Uwe Pfenning (2) vom SG Ludwigsburg und Hockenheims Oliver Weiß (2,5) sowie der vereinslose Alexander Redder (1) und Torsten Horn (2) von der TSG Mutterstadt aufeinander. Das Freilos hat Lokalmatadorin Jasmin Mersmann (1,5). Zuschauer und Gastspieler sind bei den Veranstaltungen der Schachvereinigung willkommen. mw