Jugendschach mit Feier

Hockenheim. Die Weihnachtsfeier der Schachvereinigung fand im HSV-Restaurant am Ring statt. Der Einladung waren insgesamt 25 Personen gefolgt, die Vorsitzender Prof. Dr. Bernd Straub begrüßte. Bei gutem Essen, Plätzchen und gebrannten Mandeln wurden ein paar Stunden in einem harmonischen Rahmen verbracht.

Am Freitag, 16. Dezember, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Es ist geplant, ein Weihnachtsblitzturnier der Hockenheimer Schachjugend durchzuführen, welches nahtlos in eine Weihnachtsfeier übergehen wird.

Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Die für Freitag, 16. Dezember, geplante dritte Runde der Stadtmeisterschaft wird auf Freitag, 20. Januar, verlegt. Es ist aber in Abstimmung mit dem Spielleiter möglich, diese Runde vorzuspielen. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen der Schachvereinigung willkommen. mw