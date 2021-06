Junge Birke abgeknickt

Mitten in der Ausbringung des Sommerflors zum 30-jährigen Bestehen des Gartenschauparks hat der Förderverein erneut Grund zur Empörung: Eine junge Birke, Teil des neu gepflanzten Birkenwäldchens des Rotary-Clubs, ist dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Der Gewaltakt muss laut Geschäftsführer Karl Götzmann am vergangenen Sonntag in den Abendstunden verübt worden sein, denn am Nachmittag hatte der Baum beim Rudergerät noch gestanden. Anzeige wegen Sachbeschädigung hat er erstattet und hofft auf Hinweise ans Polizeirevier unter 06205/2 86 00. mm

