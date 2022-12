Junge Philharmonie Rhein-Neckar begeistert in Hockenheimer Kirche

Hockenheim. Für viele ist die Advents- und Weihnachtszeit ein jährlicher Ruhepunkt, sie steht für Besinnlichkeit und Entschleunigung. Musik spielt dabei eine elementare Rolle, denn keine andere Kunstform ist so tief mit dem menschlichen Unterbewusstsein vernetzt. Hermann Ritter, ein deutscher Komponist und Musikhistoriker, fasste dies passend in Worte: „Die Musik vermittelt das innerste Seelenleben von einem Gemüte zum anderen am unmittelbarsten.“ Dieses Phänomen konnten zahlreiche Besucher des Adventskonzerts der Jungen Philharmonie Rhein-Neckar in der katholischen Kirche St. Georg hautnah erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Musiker verstanden es, in einem knapp einstündigen Programm ihr Publikum auf eine hochqualitative und facettenreiche Klangreise mitzunehmen. Dirigent Andreas Trebel brachte noch vor dem Beginn des Eröffnungsstückes seine Vorfreude zum Ausdruck: „Ich weiß nicht, ob Sie nachvollziehen können, wie schön es ist, nach so vielen Jahren Corona-Pause wieder vor Publikum spielen zu dürfen.“ Auch Pfarrer Christian Müller sah dem Konzert erwartungsvoll entgegen. „Wir freuen uns, dass ihr diesen großen und wunderschönen Raum mit Klang füllen werdet“, sagte er zu.

Mit einer Vertonung des Klagegedichts „Stabat Mater“ von Komponist Giovanni Battista Pergolesi stellte das Orchester sogleich sein musikalisches Können eindrucksvoll unter Beweis. Der Text des Gedichts „Stabat Mater“ behandelt das Klagen Marias über die Leiden, die ihr Sohn Jesus am Kreuz erfahren muss. Dementsprechend erscheint die musikalische Umsetzung Pergolesis düster, leidend und resignierend.

Junge Philharmonie Rhein-Neckar: Atemberaubende Leichtigkeit

Sopransolistin Luisa Burger bot den anspruchsvollen Gesangspart mit einer atemberaubenden Leichtigkeit und Qualität dar. Aufgrund ihrer seidigen Stimmfarbe, ihrer dynamischen und interpretatorischen Agilität sowie durch ihre butterweichen Registerwechsel wurde das Hörerlebnis zu einem Hochgenuss.

Das neunte Konzert des Barockkomponisten Evaristo Felice Dall’ Abaco bot ein kurzweiliges, kontrastierendes Zusammenspiel aus zwei flächigen Sätzen, die in der Gesamtheit des Werkes von zwei pulsierenden „Allegro e spiccato“-Sätzen eingeklammert werden. Die langsamen „Largo“-Sätze erschienen als ruhender Klangteppich, auf dem eine gesangliche Melodie thronte. Hier konnte das Orchester mit seinem perfekt ausbalancierten und homogenen Zusammenspiel glänzen. Die „Allegro“-Sätze beantworteten die Ruhe der Mittelteile durch spritzige, vitalisierende Motive mit schnellem Puls.

Junge Philharmonie Rhein-Neckar:Virtuoser musikalischer Dialog

Das Folgewerk war Francesco Manfredinis „concerto grosso op. 3 Nr. 11“. Das Konzert ist klassisch aufgebaut: Zwei schnelle Sätze im „Allegro“ umgeben den langsamen Mittelsatz. Bei einem sogenannten „concerto grosso“ steht immer eine kleine Gruppe von Instrumenten im solistischen Wettstreit mit dem restlichen Orchester, auch tutti genannt.

Nach einem furiosen und fast elektrisierenden Einstieg des gesamten Orchesters suchten daher die Sologeiger Katrin Fischer und Tobias Hohl, sowie der Cellist Henrik Srama virtuos den musikalischen Dialog mit dem „tutti“. Technisch anspruchsvolle Figurationen sowie Koloraturläufe wurden von den Solisten mit sichtbarer Spielfreude gemeistert.

Georg Friedrich Händels „Der Messias“ gilt als eines der wichtigsten Oratorien, die jemals komponiert wurden. Die junge Philharmonie Rhein-Neckar beschenkte das Publikum an diesem Konzertabend mit einer herausragenden Interpretation der Arie „Er weidet seine Herde“. Mit kristallklarer Stimme und einem brillanten, obertonreichen Klang stellte die Sopranistin Luisa Burger abermals ihr Talent unter Beweis. Ihr Gesang mischte sich perfekt mit der Orchesterbegleitung.

Evaristo Felice Dall’ Abaco war mit zwei Werken im Programm vertreten. Mit seinem „Concerto Nr. 2 op. 8“ fand sich ein weiteres kurzweiliges und abwechslungsreiches Stück in der Musikauswahl. In drei Sätzen bildete sich ein interessanter Kontrast aus sprunghafter Dynamik und Phrasierung in den umrahmenden „Allegro“-Sätzen und einem von Pausen durchsetzen „Largo“ in zähem Tempo.

Junge Philharmonie Rhein-Neckar: Mozart beinahe als Exot

Das letzte Stück des offiziellen Programms wirkte angesichts der sonst durchweg Musikauswahl beinahe exotisch. Als einziges Stück der Wiener Klassik stand Mozarts Arie „Laudate Dominum“ aus den „Vesperae solennes de Confessore“ auf dem Plan. Eine eher zurückhaltende und dezente Orchesterbegleitung pulsierte federleicht im Dreivierteltakt und ließ so genügend Raum für Luisa Burgers charakterstarken Sologesang.

„Sie hat die Stimme eines Engels. Es immer wieder etwas Besonderes, mit ihr zu musizieren“, schwärmte Dirigent Andreas Trebel, der zu Recht von der Leistung der Sopranistin begeistert ist. Als Ersatz für das eigentlich geplante „Salve Regina“ von Franz Schubert diente Corellis Weihnachtskonzert, eine Perle der alten Musik.

In neun Sätzen navigierte das Orchester sein Publikum eindrucksvoll durch rührende Harmonien und Melodien, die eine große ästhetische und stilistische Spannweite abdecken. Nachdem das Weihnachtskonzert mit zwei leichten Schlussakkorden verhallt war, durfte das Orchester minutenlangen Applaus in Empfang nehmen.

Durch Oberbürgermeister Marcus Zeitler und den Landrat Stefan Dallinger erfolgten Danksagungen an alle Organisatoren des Adventskonzerts. Marcus Zeitler fasste das Konzert abschließend passend in Worte: „Es war toll, hier zu sein, ich danke euch für diesen traumhaft schönen Abend.“