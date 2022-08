Kämpfer gegen Bahnlärm

Er war Hockenheims ausdauerndster Aktivist gegen Bahnlärm. Anfang der 1970er Jahre zählte er zu den Gründern der Bürgerinitiative gegen den Neubau der Schnellbahntrasse neben der bestehenden Rheintalbahn, 2013 hob er die Bürgerinitiative „Stille Schiene Hockenheim“ mit aus der Taufe. Am 12. August ist Horst Waldmann (Bild) nach langer Krankheit im Alter von 89 Jahren gestorben.

Die Stadt Hockenheim hat Waldmann beim Neujahrsempfang 2020 für sein außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Durch seine Mobilisierung der Bürger habe er in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung erreicht, dass die Trasse in Verbindung mit der Rheintalbahn von Hockenheim abgerückt und tiefer gelegt wurde – ein erheblicher Schallschutz, sagte Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Außerdem habe er sich vorbildlich an der Information der Bürger über die Einspruchsmöglichkeit gegen ein „fragwürdiges Planfeststellungsverfahren“ der Deutschen Bahn beteiligt.

© Waldmann

Aus Kostengründen hätte die neu zu bauende Schnellbahntrasse unweit der alten Trasse längs der Dresdner- und Eisenbahnstraße verlaufen sollen. Was das bedeutet hätte, erkannten Horst Waldmann und seine Mitstreiter und wehrten sich vehement dagegen. Der erreichte Kompromiss, dass die Strecke 100 bis 120 Meter westlich der damaligen alten Rheintalbahn verlaufen sollte, schuf als Berater der Stadt letztlich die Voraussetzung dafür, dass der Gartenschaupark entstand.

Am 14. September 1986 wurde die Rheintalbahn samt neuem Bahnhof in Betrieb genommen, nicht einmal fünf Jahre später startete die Landesgartenschau auf der unbebauten „Mondlandschaft“, die nach den Bauarbeiten zwischen der neuen Trasse und der Dresdner-/Eisenbahnstraße zurückgeblieben war. Obwohl Horst Waldmann wusste, wie zeitaufwendig und nervenaufreibend der Kampf gegen die Bahn werden kann, war er 2013 wieder dabei und brachte seine Erfahrungen bei der neu gegründeten BISS ein. Die Trauerfeier findet am Montag, 29. August, um 11 Uhr auf dem Friedhof Hockenheim statt. mm/Bild: Waldmann