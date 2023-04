Kaninchen auf Gelände der Landesgartenschau in Hockenheim gefunden

Hockenheim. Auf dem Gelände der Landesgartenschau in Hockenheim wurde in der vergangenen Woche ein schon älteres, unkastriertes Böckchen in sehr schlechtem Zustand gefunden. Das Kaninchen hatte zudem eine blutige Wunde an der linken Halsseite. Das Tier wurde dem Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung übergeben.

Ein paar Tage vorher wurde dort ein Widder-Kaninchen gefunden, das ins Tierheim Heidelberg gebracht wurde. Wer kennt den kleinen Bock und weiß wohin er gehört? Infos an den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung, Telefon 06202/2 94 83 oder 0173/4 54 02 54.