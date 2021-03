Das Coronavirus mag derzeit einen regulären Schulunterricht vereiteln, für die Schließung von Gaststätten und Kultureinrichtungen sorgen und gemeinsames Feiern blockieren, doch die Zukunft aufhalten kann es nicht – auch nicht die berufliche. Um diese müssen sich angehende Schulabgänger genauso rechtzeitig kümmern wie vor der Pandemie. Darum hat die Stadtverwaltung Hockenheim sichergestellt, dass der Hockenheimer Ausbildungstag unabhängig von Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf alle Fälle stattfindet.

Sie lädt alle Schülerinnen und Schüler an diesem Donnerstag, 25. März, ab 9 Uhr zum digitalen Hockenheimer Ausbildungstag 2.0 ein. Er ist auf der Karriereseite der Stadt über www.ausbildungstag-hockenheim.de aufrufbar und bietet Informationen von zahlreichen potenziellen Arbeitgebern. Im Gegensatz zu den bisher 15 analogen Versionen in der Stadthalle hat er einen zeitlichen Vorteil: Er kann bis zum 31. Mai immer wieder besucht werden.

Auf der Seite präsentieren sich über 20 Aussteller aus der Metropolregion Rhein-Neckar mit ihren Ausbildungsangeboten – vom klassischen Lehrberuf über schulische Angebote und bis zu dualen Studiengängen.

Von Global Player bis Gemeinde

Viele Firmen, die bislang mit Ständen, Beratern und jeder Menge Infomaterial vertreten waren, laden auf der Karriereseite ein, sich online einen Eindruck zu verschaffen über Anforderungen, Erwartungen und Chancen in ihren Beschäftigungsfeldern.

Die Liste reicht vom Technologieunternehmen ABB über die Optikerkette Fielmann, die Heidelberger Druckmaschinen AG und die Rheinmetall AG/KS Gleitlager GmbH bis hin zu Sparkasse Heidelberg und Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz.

Stark vertreten sind Aussteller aus Hockenheim. So informiert das Altenheim St. Elisabeth über den Pflegeberuf, in dem „Arbeitslosigkeit ein Fremdwort ist“. Die Firma Aubex bietet eine Ausbildung zur Kauffrau und zum Kaufmann für IT-System-Management an und verweist auf ihre Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber Deutschlands im Mittelstand. Mit Engelbert Strauss wirbt ein „SUV der Modewelt“ um angehende Kaufleute im Einzelhandel und Verkäufer von Produkten, die „mittlerweile regelrechten Lifestyle- und Kultstatus“ hätten. Das familiengeführte Einzelhandelsunternehmen Globus sowie die Speditionen Haaf und LTG runden die lokalen Ausbildungsanbieter ab.

Wer sich für Behörden interessiert, findet beispielsweise Infos von Bundespolizei, Finanzamt Schwetzingen und Hauptzollamt Karlsruhe. Die Stadt Hockenheim bietet eine breite Palette von Ausbildungsberufen in der Verwaltung und bei den Stadtwerken. Die Möglichkeiten reichen von einer Lehre zum Verwaltungsangestellten über die Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bis hin zu dualen Bachelor-Studiengängen, beispielsweise für Soziale Arbeit. mm

Mehr Info gibt's hier.