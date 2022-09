Katholische Kirche Hockenheim: Gaben gehen an die Tafel

Ein etwas anderer Erntedankaltar soll diesmal in der Pfarrkirche St. Georg entstehen. Statt üppiger Erntefrüchte werden alle, die den Gottesdienst mitfeiern oder etwas für den Altar spenden wollen, gebeten, haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven, Kaffee oder ähnliches zu bringen und entweder bis zum heutigen Freitag, 30. September, in eine bereitgestellte Kiste in der Kirche oder zum Gottesdienst am Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr am Altar abzulegen.

Mit dieser Dankesgabe möchte die Kirchengemeinde im Anschluss die Tafel in Hockenheim unterstützen und die Spenden weitergeben. Zukünftig wird im Bereich des Haupteingangs wieder ein Tisch bereitstehen, auf dem dauerhaft haltbare Lebensmittel gesammelt werden. In regelmäßigen Abständen werden diese von den Helfern des Roten Kreuz abgeholt und im Tafelladen eingesetzt.