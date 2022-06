Kegler wollen Partylaune ins Alte Fahrerlager bringen

Auf dieses Wochenende freuen sich die Hockenheimer Kegler schon seit langem: Nach einer viel zu langen Pause endlich wieder ein Waldfest. Ein ganzes Wochenende mit guter Stimmung und Partylaune steht von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juli, beim Waldfest des Keglervereins Hockenheim auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der und um die Waldfesthalle auf dem Platz am Alten Fahrerlager hat der Verein eine abwechslungsreiche Veranstaltung vorbereitet. Das vielfältige musikalische Angebot wird kulinarisch ergänzt durch ein „Wohlfühlprogramm der zahlreichen Helfer für Leib und Seele und zur Bekämpfung von Mangelerscheinungen wie Hunger, Durst und Langeweile“, wie die Kegler in ihrer Pressemitteilung ankündigen.

Im Mittelpunkt der Speise- und Getränkeauswahl stehen erneut verschiedene Gerichte vom Grill, aber auch Fischbrötchen und Scampispieße. Der kultige Handkäs’ mit Musik wird nicht fehlen. Im Ausschank sind wieder Bierspezialitäten vom Fass, Liebhaber von Cocktails kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Gerade dieses Angebot habe sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit erfreut, ist die Erfahrung der Kegler.

Mehr zum Thema Fanfarenzug Musikvereine spielen auf Mehr erfahren Sonderthema Starke Unterstützung für ROCKTzuHAUSE Mehr erfahren

Das Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr und bietet ab 19.30 Uhr einen rockigen Höhepunkt. Akteure sind die Musiker der Formation „8back30“, die sich mit Spielfreude und Leidenschaft der Rockmusik der 1980er Jahre widmen. Drei Leadsänger sorgen für stimmliche Abwechslung und ermöglichen der Gruppe ein abwechslungsreiches Repertoire, das den Funken schnell auf das Publikum überspringen lassen soll.

Entertainment pur mit „Gonz“

Der Samstag beginnt um 15 Uhr. Für das musikalische Abendprogramm ist Partystimmung programmiert, wenn um 20 Uhr die Band „Gonz and the Guns“ mit ihrem Bühnenprogramm beginnt. Ralph Goronzcy, ein Sänger und Frontmann wie aus dem Bilderbuch, gibt bei jedem Auftritt alles, hält das Publikum in Schwung, tanzt, singt und ist Entertainer pur. Er hat langjährige Erfahrung im Musikbusiness als Sänger und als DJ. Die fünf Musiker, die Gonz 2018 hinter sich versammelt hat, verfügen zusammen über lockere 160 Jahre Bühnenerfahrung, Mit viel Spaß und Coolness dabei, versiert und groovig, stehen sie hundertprozentig hinter dem, was sie auf der Bühne präsentieren.

Der Sonntag beginnt mit dem bayrischen Frühschoppen mit Weißwurst und Brezeln um 10 Uhr. Ergänzt wird das Angebot durch ein Büffet von hausgemachten Kuchen und Torten, die gerne auch „to go“ verkauft werden. zg