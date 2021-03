  Kein Corona-Ausbruch bei der Lebenshilfe in Hockenheim

Hockenheim. Bei der Lebenshilfe Heidelberg sind insgesamt 18 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag mit, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist. Demnach verteilen sich die Fälle auf verschiedene Wohnbereiche in Heidelberg und Sandhausen. Die betroffenen Wohngebäude stehen nun unter Quarantäne. Ein Besuchsverbot wurde erlassen. Außerdem wurde die Arbeit einzelner Arbeitsgruppen in den Werkstätten eingestellt.

Bei einer Person wurde eine Infektion mit der britischen Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen. Deswegen wurden 50 Personen in verschiedenen Hausarztpraxen getestet. Dem weiteren Umfeld, ebenfalls rund 50 Personen, sei ein niederschwelliges Testangebot unterbreitet worden. Zuerst war vom Gesundheitsamt auch mitgeteilt worden, dass ein Wohnhaus der Lebenshilfe in Hockenheim betroffen sei. Das sei definitiv nicht so, teilt Kristina Funk, Vorständin der Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim mit. "Hierbei handelt es sich um eine Verwechslung oder ein Missverständnis. Wir können für unsere Häuser Entwarnung geben", sagt sie.

Von den 192 BewohnerInnen, die die Lebenshilfe in ihrem Einzugsgebiet (Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim mit insgesamt elf Städten und Gemeinden) stationär und ambulant im Wohnen unterstützen,sei derzeit ein Bewohner erkrankt. "Dieser war allerdings zum Zeitpunkt des Ausbruches bei seiner Familie zu Hause zu Gast, dort ist er auch seither. Obwohl er sich mit der britischen Mutation infiziert hat, geht es ihm zum Glück sehr gut", berichtet Kristina Funk.

Unverzüglich nach Kenntnisnahme dieser Infektion seien alle Bewohner und Mitarbeiter, die mit dem infizierten Bewohner auch nur im Entferntesten im Kontakt hätten stehen können, einem Schnelltest unterzogen worden. Obwohl diese alle negativ ausfielen, seien zur Sicherheit bei allen zusätzlich PCR-Tests von Ärzten vorgenommen worden. "Es kann also ausgeschlossen werden, dass sich weitere Bewohner oder Mitarbeiter infiziert haben. Mit dem Gesundheitsamt standen wir auch diesbezüglich in engem Austausch und jeder einzelne Schritt ist mit den Experten dort abgestimmt. So können wir also zum heutigen Zeitpunkt feststellen, dass alle derzeit bei uns lebenden Menschen sowie deren Assistenten gesund und den Umständen entsprechend munter sind. Gott sei Dank", betont Kristina Funk und hofft: "Drücken wir weiterhin gemeinsam die Daumen und tun alles uns Mögliche dafür, dass das so bleibt."