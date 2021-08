Keine neue Umlegung

Hockenheim. Der FDP-Stadtverband hat zur Sommerpause ein Resümee zur Kommunalpolitik gezogen. Das letzte Jahr beherrschte, wie zu erwarten, die Corona-Pandemie. Schon im Spätjahr war klar, dass auch die Kommunen nicht mit einem blauen Auge davonkommen werden. Die Hockenheimer Haushaltslage sei schwierig und werde die Stadt noch Jahre beschäftigen. Deshalb sei es wichtig gewesen, Anfang des Jahres eine Haushaltskonsultation auf den Weg zu bringen. Nicht zuletzt, um auch dem Regierungspräsidium zu signalisieren, dass die Stadt Hockenheim bereit ist, Veränderungen der Finanzlage herzustellen. „Wir als FDP/LfH unterstützen das und haben der Stadtverwaltung diverse Vorschläge zukommen lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Liberalen.

„Wir sind froh, dass die von uns eingereichten Vorschläge behandelt und auch teilweise umgesetzt werden konnten“ so Köcher-Hohn. Die FDP/LfH stehe für eine solide und stabile Haushaltslage und werde auch in Zukunft die finanzielle Lage der Stadt kritisch beobachten. „Gerade in diesem Bereich sind Beschlüsse nicht einfach. Wenn es ums Geld geht, sind meistens die Bürger betroffen. Leider müssen aber auch Beschlüsse getroffen werden, ,die wehtun‘, um der Gemeinschaft zu helfen“, ergänzt Helmut Kief.

Kosten gerecht verteilen

Hierzu zähle zum Beispiel die Anhebung der Kinderbetreuungskosten. Der Vorschlag der Verwaltung sei ausgiebig in den Gremien behandelt und diskutiert worden, um eine für alle möglichst gerechte Lösung zu finden. Nicht nur die Eltern, sondern auch die Stadt seien in der Bringschuld und müssten versuchen, die Kosten für die Kinderbetreuung so anzupassen, dass eine plausible Kostenstruktur vorhanden ist. „Dies musste jetzt und für die Zukunft umgesetzt werden. Die FDP/LfH wünscht sich faire, klar verständliche und vor allem für alle Einrichtungen gleiche Gebühren. Dies ist jetzt erreicht worden.“

Ein weiterer wichtiger Beschluss sei das Gesamtstädtische Entwicklungskonzept für Hockenheim gewesen. Es soll der neue Fahrplan für Verwaltung und Gemeinderat sein. Viele Punkte aus dem Konzept würden für die Zukunft Hockenheims von Bedeutung sein und die Stadt nach neuesten Kriterien voranbringen. Dass sich in Hockenheim was tue, sehe man schon an der Vielzahl der Baustellen. Für den Bürger scheint es im Hinblick auf das derzeitige Verkehrsgeschehen schwierig zu sein, aber hier müsse man klar und deutlich sagen, dass die letzten Jahre viel versäumt wurde.

Bauboom hat die Stadt erreicht

Was den Wohnungsbau angeht, habe der Bauboom auch Hockenheim erreicht. „Wir können uns nicht erinnern, schon mal so viel Baukräne in Hockenheim gesehen zu haben“ so Köcher-Hohn. Die FDP/LfH hoffe, dass die Innenentwicklung nun richtig Fahrt aufnehme und Wohnraum für jede gesellschaftliche Schicht angeboten werden könne.

Was die Ausweisung neuer Baugebiete angeht, stelle sich die FDP nicht dagegen, allerdings habe die Innenentwicklung höchste Priorität. Die kürzlich beschlossene Verlagerung des Baugebietes Hubäcker Süd nach Biblis, 4. Gewann, sehen man als sehr kritisch an. „Hier wird wertvoller Boden der Landwirtschaft entnommen. Es sollten andere Lösungen gefunden werden“ so Helmut Kief. Eine Bebauung von Biblis 4. Gewann werde es mit der FDP/LfH in den nächsten Jahren nicht geben.

Die Digitalisierung der Schulen sei weiterhin ein wichtiges Thema der Liberalen. Eine fortschrittliche, zukunftsorientierte, digitale Infrastruktur aufzubauen, sodass alle Schulen in Hockenheim damit arbeiten können, sei eine Voraussetzung, die gerade in der Corona-Pandemie höchste Bedeutung habe. 2021 seien dafür 1,2 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt worden. Letztes Jahr wurde ein IT-Koordinator installiert und die Schulen hätten eine schnelle und stabile Netzanbindung von der Stadt bekommen, die Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms sei bereits im Dezember erfolgt und eine einheitliche schulübergreifende digitale Kommunikationsplattform habe Ende letzten Jahres eingesetzt werden können. Alles Dinge, die für eine Erneuerung des Bildungssystems vonnöten seien.

„Aber es reicht nicht aus, wenn Schulen ans Internet angeschlossen und Geräte bereitgestellt werden. Wir müssen auch sicherstellen, dass über mehrere Jahre hinaus in die Weiterbildung des Schulpersonals, in Lernsoftware und IT-Administratoren investiert wird. Es bringt nichts, alles auf zwei Jahre zu begrenzen und dann die Kommunen alleine zu lassen. Hier sind Bund und Land in der Verantwortung, um auch weiterhin die benötigten Gelder bereitzustellen“ erläutert Köcher-Hohn.

Austausch weiter suchen

Es wurden noch etliche andere Themen behandelt, bei denen die Liberalen gute Entscheidungen getroffen haben. Dies wäre aber alles nicht möglich, wenn der Austausch mit der Bevölkerung nicht da wäre, der unter der Corona-Pandemie gelitten habe. „Gerade deshalb möchten wir uns bei allen bedanken, die die Liberale Runde online besucht und sich nicht gescheut haben, bei der ein oder anderen Entscheidung Vorschläge oder Bedenken zu äußern. Wir sind sicher, dass es nach der Sommerpause interessant weitergehen wird. Viele Themen, die uns Liberale beschäftigen, müssen noch ausgearbeitet und behandelt werden. Wie zum Beispiel geht es mit dem Hockenheimring weiter? Klimawandel in Hockenheim – was müssen wir für den Stadtwald und die umliegende Natur tun? Wie geht es mit der Schullandschaft weiter? Alles Fragen, die uns noch viele Jahre beschäftigen werden“, stellen Köcher-Hohn und Kief fest. zg

Info: Anmeldung zur Liberalen Runde unter koecher.fdp@koe1online.de.