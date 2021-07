KfD erkundet die Burg Wersau

Die katholische Frauengemeinschaft Hockenheim (kfd) lädt am Samstag, 31. Juli, 16 Uhr, zu einer Entdeckungsreise an der Burg Wersau in Reilingen ein. Regionalhistoriker und Heimatforscher Otmar A. Geiger wird über diesen Ort berichten. Beginn ist um 16 Uhr an der Schlossmühle 6. Dauer der Führung etwa zwei Stunden. Die Führung ist kostenlos, um eine Spende für den Förderverein der Burg Wersau wird gebeten. Nach der Führung geht es zur Einkehr in den Wersauer Hof.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung bis Sonntag, 18. Juli, bei Christine Fischer, Telefon 06205/3 82 19, Nicole Fuhr, Telefon 01522/8 95 76 19, oder unter E-Mail, kfd-hockenheim@web.de, wird gebeten. Die Hygienevorschriften sind einzuhalten. zg