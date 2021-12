Hockenheim. Statt einer Adventsfeier lädt die katholische Frauengemeinschaft (Kfd) Mitglieder und Freunde zum vorweihnachtlichen Gottesdienst ein, der am heutigen Donnerstag, 9. Dezember, 19 Uhr, in der Pfarrkirche St. Georg stattfindet. Die Kollekte unterstützt das Kinderkrankenhaus in Bethlehem. Um Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 06205/94190 wird gebeten.Teilnehmerinnen müssen zudem eine medizinische- oder eine FFP2-Maske während des Gottesdienstes tragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1