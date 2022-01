Kind (7) wird in Hockenheimer Silvesternacht verletzt

Hockenheim/Region. Besonders im Hinblick auf die Ende Dezember erneut verschärften Corona-Regelungen des Landes Baden-Württemberg und den jeweiligen Allgemeinverfügungen der Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, war zum Jahreswechsel wieder eine hohe Polizeipräsenz gefordert. Das Polizeipräsidium Mannheim unterstützte die Städte und Gemeinden in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bei deren Kontrollen zur Einhaltung des Alkohol-, Feuerwerks-und Verweilverbots an publikumsträchtigen Plätzen, wie die Polizei mitteilte. „Ich bin mit der Silvesternacht sehr zufrieden“, so der Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Im Rhein-Neckar-Kreis wurden die geltenden Allgemeinverfügungen der jeweiligen Städte und Gemeinden von der großen Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen, wie es in einer Bilanz der Polizei zur Silvesternacht heißt. In Hockenheim ist es um kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall in der Oberen Hauptstraße gekommen. Ein siebenjähriges Kind rannte aus einer Hofeinfahrt über die Fahrbahn. Ein 24-jähriger Fiat-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Dieses wurde dabei leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Hockenheimer Feuerwehr wurde zu einem Mülleimerbrand in die Arndtstraße gerufen. Beim Eintreffen war die Polizei bereits vor Ort. Vor Ort brannte ein Mülleimer am Gehweg. Der Brand wurde mittels Kleinlöschgerät gelöscht und die Einsatzstelle abschließend kontrolliert, wie die Feuerwehr Hockenheim schreibt.