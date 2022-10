Kind bei Verkehrsunfall in Hockenheim verletzt - Rettungshubschrauber auf Anflug

Hockenheim. Bei einem Zusammenstoß gegen 13.40 Uhr nahe des Schulzentrums soll ein Kind nach ersten Angaben der Polizei am Kopf verletzt worden sein. Das 13-jährige Kind geriet beim Spielen mit einem Ball auf den Radweg im Bereich der Schubert- und Arndtstraße. Ein sich nähernder Radfahrer konnte trotz schneller Reaktion nicht mehr ausweichen, wobei das Kind mit dem Zweirad zusammenstieß. Während der Radfahrer unverletzt blieb, erlitt das Kind zumindest einen Schock und kam zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhau. Die Verkehrsdienst sowie Beamte des Polizeireviers Hockenheim waren zur Unfallaufnahme vor Ort, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1