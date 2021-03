Hockenheim. „Es ist sehr viel passiert in diesem Jahr, sehr viel hat sich in dieser Zeit aber auch ganz gut entwickelt.“ Mit diesen Worten blickt Sabine Berlinghof, Leiterin des Kindergartens St. Maria im Fasanenweg, auf die vergangenen zwölf Monate unter dem Einfluss des Coronavirus in der Einrichtung zurück. In ihrer Bilanz lobt sie die Kinder, die sich schnell an viele Neuerungen gewöhnt und schnell gelernt hätten, mit den Regeln umzugehen, aber auch die Eltern, die verständnisvoll und entgegenkommend seien, sowie die Stadt für die kooperative und offene Einstellung gegenüber den Kitas. Sabine Berlinghof hat nicht den Eindruck, als hätten die Kinder wegen der Einschränkungen Schaden genommen.

Erinnern Sie sich noch, wie Sie in St. Maria die ersten Auswirkungen der Pandemie erlebt haben?

Sabine Berlinghof: Wir sind beim ersten Lockdown ab 17. März 2020 alle davon ausgegangen, dass die fünf Wochen ausreichen und die Kinder danach alle gesund wiederkommen. Es war für das Team eine völlig fremde Situation, dass der Kindergarten außerhalb der Ferien zuhatte. Nach der ersten Phase des Aufräumens und Sortierens stellte sich die Frage: Was machen 25 Erzieherinnen, wenn keine Kinder da sind?

Wie lautete Ihre Antwort?

Berlinghof: Wir haben die Zeit gut genutzt, haben Konzepte erarbeitet, unsere Konzeption überarbeitet, die Kolleginnen haben sich intensiver mit dem Computer befasst, Online-Seminare besucht, Beobachtungsbögen entwickelt. Für diese Dinge fehlt sonst die Zeit. Alle waren aber sehr froh, als es hieß, dass ab 27. April die Notbetreuung beginnt und wir wieder Kinder aufnehmen dürfen. Brutal schwer war für uns, dass die Entscheidungen über Neuregelungen immer zuerst über die Medien verbreitet und dann an uns weitergegeben wurden. Die Eltern waren immer besser informiert als wir.

In welcher Hinsicht zum Beispiel?

Berlinghof: Ein geflügeltes Wort in unserem Haus ist „Stufe drei“: Das besagte, dass ab 18. Mai wieder 50 Prozent aller Kinder in die Einrichtung dürfen. Das wurde bei uns x-mal nachgefragt, was das beinhaltet und wir wussten das nicht. Zum Glück hatten wir nach Veröffentlichung von Neuregelungen die Zusammenkünfte im Rathaus. Es war toll, dass die Stadt sämtliche Einrichtungsleitungen in den Bürgersaal geholt hat und wir uns darüber Gedanken machen konnten mit der Verwaltung, teilweise mit dem OB selbst, wie wir mit den Vorgaben umgehen. Der gemeinsame Weg kam bei uns sehr gut an.

Der Kindergarten füllte sich also wieder mit Leben?

Berlinghof: Als wir die angehenden Schulanfänger ins Haus dazuholen konnten, waren wir schon locker über 50 Prozent. Wir durften aber nur die vorgegebenen Kinder aufnehmen und konnten keine Wünsche erfüllen mit Wechselbetrieb.

Das bedeutete andererseits auch, dass sie einen Teil der Kinder lange nicht gesehen haben. Wie sind Sie damit umgegangen?

Berlinghof: Wir haben von Beginn an sehr engen Kontakt zu unseren Familien gehalten, das hat sich sehr ausgezahlt. Wir haben von allen Eltern E-Mail-Adressen eingesammelt und sie über einen E-Mail-Verteiler eingerichtet. So konnten wir die Eltern immer auf dem Laufenden halten und sämtliche Informationen zugänglich machen. An die Kinder haben wir regelmäßig Briefe per E-Mail geschrieben, haben ihnen Spielideen und Bastelpakete nach Hause geschickt und erklärt, wie schade wir es fanden, dass sie nicht da sein können. Kollegen aus Risikogruppen, die nicht in der Einrichtung waren, brachten den Geburtstagskindern kleine Geschenke nach Hause - alles kontaktlos. Eltern hatten immer die Möglichkeit, sich per E-Mail oder Telefon an uns zu wenden. Das hat sich teilweise geballt, aber hat den Eltern gutgetan.

Es gab sicher Gesprächsbedarf über die Kriterien, wer seine Kinder bringen darf und wer nicht?

Berlinghof: Mit zunehmender Dauer der Schließzeit wurde der Redebedarf vor allem bei Neuregelungen immer größer. Das war für uns eine sehr schwierige Zeit. Wir hatten unseren Rahmen, aus dem wir nicht heraus konnten. Manche Kinder waren tatsächlich 14 Wochen nicht in der Einrichtung, nicht mit ihren Freunden zusammen, das war schon hart für die Kinder. Zumindest hatten wir die Gewissheit, dass es in den Familien gut läuft und es die Eltern irgendwie hinkriegen.

Da war es sicher eine Erleichterung, als Sie wieder für alle Kinder öffnen konnten?

Berlinghof: Zunächst war die Organisation der Öffnung am 29. Juni eine Riesenherausforderung. Wir hatten Vorgaben: die Gruppen nicht mischen, Personal möglichst auch nicht. Die Kinder mussten eine Gesundheitsbestätigung mitbringen, wir haben Formulare entwickelt, brauchten eine ganz andere Dokumentationsarbeit - seither stehen zehn Ordner mehr im Büro. Wir haben einen Gartenzeitplan ausgearbeitet.

Haben Sie auch räumliche Umstrukturierungen umgesetzt?

Berlinghof: Wir haben unsere Flur- und Gartenbereiche unterteilt, haben uns aber inzwischen auf einen Zeitplan verlagert: Die Kinder nutzen den Garten zu verschiedenen Zeiten, denn nur schaukeln oder nur rutschen passt nicht zu Kindern, die wollen rennen. Daher haben wir den Garten geöffnet. Wir achten sehr darauf, dass sich auch das Personal nicht mischt.

Und das lässt sich auch zahlenmäßig umsetzen?

Berlinghof: Wir sind prima ausgestattet, haben ein gesundheitlich stabiles Team und können nahezu immer auf alle Kolleginnen zurückgreifen. Wir hatten von Anfang an eine große Bereitschaft aller, am Kind zu arbeiten, auch aus den Risikogruppen.

Welchen Eindruck haben Sie, wie die Kinder die Auswirkungen der Pandemie auf ihre Welt verarbeitet haben?

Berlinghof: Ich denke, man muss es nicht eigens erläutern, dass es für die Kinder das härteste Jahr ihrer Kindheit gewesen ist.

Darüber wird ja aktuell viel diskutiert im Zusammenhang mit Lockerungen. Ist das aus Ihrer Erfahrung angemessen?

Berlinghof: Mit der Aussage, dass ein großer seelischer Schaden entsteht, tue ich mir ein bisschen schwer. Kinder leben im Hier und Jetzt. Als die Kinder im Juni nach 14 Wochen wiederkommen durften, haben die gestrahlt, sie wollten hören, dass es schön ist, dass sie wieder da sind. Und wir haben uns auch alle darüber gefreut wie Bolle. Ich könnte kein Kind herausdeuten, dem man den Mangel hinterher angemerkt hätte. Es war dann wieder okay.

Und im Sommer herrschte ja auch fast so etwas wie Normalität . . .

Berlinghof: Ja, im abgesteckten Rahmen, den wir vorgeben mussten. Die Kinder hatten Spaß, wir waren ganz viel draußen mit ihnen in Feld, Wald und Flur unterwegs. Es mussten nicht viele Abstriche gemacht werden: Die Matschanlage war gesperrt, wir konnten keine Übernachtung machen, dafür gab es eben ein gruppeninternes Fest mit acht Kindern. Wir haben uns viel einfallen lassen, um es den Kindern (und uns) so schön wie möglich zu machen und für besondere Erlebnisse zu sorgen.

Gab es da keine Durststrecke? Es war ja trotzdem anders als vor Corona.

Berlinghof: Im Herbst gab es eine Phase, in der wir den Eindruck hatten, man merkt es den Kindern so langsam an, dass das Leben anders ist, als sie es bräuchten. Und auch die Eltern schienen „leer“ nach der langen Zeit. Viele hatten anfangs versucht, ihren Kindern Angebote zu machen, aber irgendwann geht einem da ja die Luft aus und man ist genervt davon, dass so vieles Gewohnte wegfällt - vom Schwimmen über Sport bis zum Musikunterricht und man alles selbst machen muss. Als dann das Wetter auch schlechter wurde, merkte man, dass Corona allen auf den Zeiger ging. Aber eine Veränderung bei den Kindern können wir nicht feststellen - Gott sei Dank.

Corona verlangt ja allen Beteiligten langes Durchhalten ab. Welche Maßnahmen haben Sie getroffen, um das Virus draußen zu halten?

Berlinghof: Bei uns kommt kein Elternteil ins Haus. Wir halten die Kontakte sehr gering. Wir tragen im Haus medizinische Masken, immer wenn der Zwei-Meter-Abstand nicht gewahrt ist, tragen wir sie auch im Hof draußen. Die Eltern kommen durch die Garteneingänge aufs Gelände, die Kinder werden an der Waschraumtür mit Maske an die Erzieherinnen übergeben, waschen zuerst die Hände. Wir haben gleich am Anfang der Pandemie ein Händewasch-Diplom gemacht, es ist eine wahre Pracht, wie die Hände waschen und wie weit die Kinder zählen können während der Waschzeit. Unsere Kinder - auch die Kleinen mit einem Jahr - hatten keinen Moment ein Problem mit der Maske. Wir tragen sie auch in der Gruppe, auch bei den Krippengruppen.

Die Masken sind in den Alltag der Kinder integriert?

Berlinghof: Ich würde lügen, wenn ich sagte, es habe ein Kind Angst vor der Maske gehabt. Die spielen sogar mit der Maske, haben sogar welche für Puppen. Kinder spielen immer, was sie erleben und verarbeiten es so. Unsere haben auch Corona schon „gefunden“: Als im Frühsommer die Pusteblumenköpfe durch die Luft wehten, hat ein Kind ganz aufgeregt die Erzieherin bei der Hand genommen und gesagt: „Ich hab Corona gefunden!“ Wir haben auch versucht, Corona mit Aufstampfen mit den Füßen zu verscheuchen. Bei der Einschätzung muss man aber berücksichtigen: Wir sind nicht Brennpunkt, wir haben ausgeglichene Familien, wo es Tante, Onkel, Oma und Opa im Umfeld gibt, die meisten wohnen in einem Haus mit Garten, da findet viel Ausgleich statt. Es gibt sicher schwierigere Schicksale.

Sie haben im Kindergarten sicher von Ihrem guten Platzangebot profitiert?

Berlinghof: Wir haben viele Variationen bei der Aufteilung der Kinder eingesetzt, damit diese nicht zu sehr aufeinandersitzen. Dafür haben wir alle Räume des Kindergartens genutzt, wichen bei schlechtem Wetter auf Turnraum, Kinderrestaurant oder das Teamzimmer zum Spielen aus. So sind wir ins neue Kindergartenjahr gestartet, mit weniger Elternbegleitung bei der Eingewöhnung als sonst.

Das setzt eine gute Kooperation mit den Eltern voraus.

Berlinghof: Unsere Eltern sind sehr verständnisvoll und entgegenkommend, auch wenn wir mal die Öffnungszeiten etwas verschieben mussten zur optimierten Betreuung beim Händewaschen. Im Herbst lief das Telefon heiß, weil die Eltern reihenweise anriefen, die Kinder bleiben zuhause, weil sie etwas Schnupfen haben. Sie sind sehr vorsichtig, halten sich an alle Hygiene- und Abstandsvorgaben und wir hatten über Herbst und Winter praktisch keine Infektionskrankheiten. Es ist auch bei uns kein einziger Corona-Fall bekannt.

Wie lief es in letzter Zeit?

Berlinghof: Nach einem guten Herbst, in dem wir draußen das Freiluftsingen anfingen - wir sind ja ein Caruso-Kindergarten - und den Turnraum tageweise wieder freigaben, St. Martin und Nikolaus feiern konnten, mussten wir am 15. Dezember die Weihnachtsfeier draußen im Garten vorverlegen. Es ist mir sehr schwergefallen, die Kinder fast überstürzt in die Weihnachtsferien zu schicken - diese Zeit wird bei uns doch sehr zelebriert. Wie es weitergeht, wussten wir nicht. Wir versuchen weiter, einen relativen Alltag - unter Corona - zu leben. Wir haben schon gesagt: Im Sommer können wir nicht regulär arbeiten, da müssen wir die ganzen Feste nachholen.