Kinder sollen wieder Spaß an der Schule haben

Hockenheim. Neu im Programm der Volkshochschule Hockenheim ist der Kurs „Marburger Konzentrationstraining“ für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Kursbeginn ist am Montag, 15. November, von 16 bis 17.15 Uhr, im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a. Der Kurs läuft über sechs Termine und kostet 74 Euro inklusive dreier Elternabende.

Kinder und Jugendliche sehen sich heute vor immer größere Herausforderungen gestellt und sie müssen in der Schule Enormes leisten, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS. Da bleibe die Konzentration schnell mal auf der Strecke. Was folgt, ist Frustration, fehlende Motivation und die bekannten „Schusselfehler“ bei Klassenarbeiten und Hausaufgaben. Das „Marburger Konzentrationstraining“ soll Kindern helfen, ihr Konzentrationsvermögen zu erhöhen und wieder Spaß an der Schule zu haben.

Der Kurs besteht aus sechs Trainingsblöcken (à 75 Minuten) für die Kinder und aus drei begleitenden Elternabenden. Es wird also parallel mit Eltern und Kindern gearbeitet. Im Training wird der Arbeitsstil des Kindes verändert. Die Motivation wird erhöht und die Selbststeuerung des Kindes verbessert. In den begleitenden Seminarabenden für die Eltern wird die Methode des Trainings erläutert und eingeübt.

Die Trainingsmaterialien wurden bereits bei einer Vielzahl von Kindern eingesetzt und seien für Kinder sehr spielerisch und attraktiv. Die voraussichtlichen Lehrmaterialkosten beziffert die VHS auf 4 Euro pro Person.

Die Elternabende finden immer freitags statt: am 12. und 19. November sowie am 12. Dezember jeweils von 19 bis 20 Uhr ebenfalls im VHS-Haus. Nähere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.mkt.stertz.eu. Die Mitarbeiter der Volkshochschule beraten außerdem telefonisch. vhs

Info: Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail: info@vhs-hockenheim.de.