Kinder vorm Ertrinken retten

Verwaltungsgemeinschaft. Pandemiebedingt gab es in den vergangenen zwei Jahren mehr Nachfrage als Angebote an Schwimmkursen in Hockenheim. Schwimmen zu lernen ist für Kinder und deren Eltern ein wichtiges Thema. Wer im Grundschulalter nicht schwimmen gelernt hat, lernt es später kaum noch oder wird kein sicherer Schwimmer.

Für den Lions-Club Hockenheim, der Spendengelder für soziale Zwecke erwirtschaftet und insbesondere auch Kinder und Jugendliche speziell in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim fördert, war dies Anlass genug, eine Kooperation mit dem Hockenheimer Schwimmverein einzugehen. So konnten in Zusammenarbeit zwischen dem Schwimmverein und dem Lions-Club Hockenheim zusätzliche Schwimmkurskapazitäten für 100 Kinder in den Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft – Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen – angeboten werden. Diese Aktion reduzierte die sehr lange Warteliste von aktuell 900 Kindern entsprechend. Die Kurse fanden vor kurzem in Kompaktform statt. Hierbei wurde die bestehende Infrastruktur im Hockenheimer Lehrschwimmbecken und dem Aquadrom genutzt.

Tatjana Sturm und Sven Grundner vom Schwimmverein Hockenheim unterbreiteten das Angebot für die Kurse den Kindern und Eltern über die Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft . Die Planung und Umsetzung wurden vom Schwimmverein organisiert. Die Aktion wurde sehr gut angenommen und alle zur Verfügung gestellten Plätze waren sehr rasch belegt.

Lions Präsident Dieter Rückert ist es sehr wichtig, mit der namhaften finanziellen Unterstützung dieser Kurse durch seinen Club den Kindern nicht nur die Möglichkeit zu bieten, schwimmen zu lernen, sondern auch durch das Schwimmen das Herz-Kreislaufsystem zu stärken. Letztendlich rette die Fähigkeit, Schwimmen zu können, ja auch Leben. zg