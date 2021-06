Kindergottesdienst mit Basteleien

Hockenheim. Manchmal ist es ganz schön schwer – auch zuhause. Es gibt Streit, Neid und manchmal sogar ein Donnerwetter. Dann möchte man am liebsten davonlaufen. So ging es Hagar. Sie war Dienerin im Hause von Abraham und Sarah. Was sie erlebt und wie sie Trost gefunden hat, ist Thema im Kindergottesdienst, wie die evangelische Kirchengemeinde mitteilt. Dazu wird gespielt und eine Kraft-Wimpelkette mit stärkenden und ermutigenden Worten gebastelt.

Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sind am Sonntag, 27. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr ins Lutherhaus eingeladen. Die Eltern sind zum gemeinsamen Abschluss um 11.20 Uhr willkommen.

Alles findet unter einem Corona- Schutzkonzept statt: mit Sitzinseln, Liedern, die mit Rhythmusinstrumenten begleitet werden können, Gebete mit Bewegungen und ein Spiel mit Abstand. zg