Kino für junge Zuschauer in Hockenheim

Hockenheim. Mit dem Überraschungskino für Kinder ab sechs Jahren startet am Mittwoch, 11. Januar, das Veranstaltungsprogramm in der Stadtbibliothek. Die kostenlosen Karten können bis Dienstag, 10. Januar, an der Kundentheke abgeholt werden. Kinder unter zehn Jahren benötigen eine Begleitperson. Der Einlass erfolgt ab 15.45 Uhr, der Film beginnt um 16 Uhr. Der Titel ist wie immer ein Geheimnis. Wer kurzfristig verhindert ist, wird um eine kurze Rückmeldung gebeten, damit die Plätze neu vergeben werden können. Die Stadtbibliothek erinnert daran, dass die Frist für einigeJahresgebührenbaldausläuft.Die-

se können vor Ort mit Bargeld oder auch mit EC-Karte bezahlt werden.

Weitere Informationen gibt es unter Telefonnummer 06205/21 24 51.

