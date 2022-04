Kinoklassiker bei Popcorn genießen

Zurück in eine Zeit, in der Kino ein ganz besonderes Erlebnis war: Die Stadtbibliothek bietet einmal im Quartal das Classic-Cinema an. Da-bei werden in der Zehntscheune alte, klassische Hollywoodfilme gezeigt, die bei Popcorn und Getränken in historischer Kulisse genossen werden können.

Nächster Termin für das Classic-Cinema ist am Donnerstag, 21. April. Der Film beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos, Tickets dazu können bis einen Tag vorher in der Stadtbibliothek abgeholt werden, Snacks und Getränke kosten extra.

Außerdem neu: das Zehntscheunenkino. Dort werden aktuelle Blockbuster gezeigt, Termine sind am 19. Mai und am 23. Juni. Beginn ist ebenfalls um 19 Uhr.

Wer Fragen zu den Veranstaltungen hat, kann sich per E-Mail, stadtbibli-othek@hockenheim.de, oder per Telefon 06205/21 24 51/52, an die Bücherei wenden. zg