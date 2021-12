Kirchen, Plätze und Bauernhof als Feierorte

Verwaltungsgemeinschaft. Sowohl bei den evangelischen als auch den katholischen Christen finden über Weihnachten verschiedene Gottesdienste statt – im Freien, in der Kirche, mit Anmeldung oder ohne. Wir haben eine Übersicht der Gottesdienste, die noch besucht werden können, also nicht ausgebucht sind.

Evangelische Kirchengemeinde Hockenheim:

Heiligabend, 24. Dezember: 16 Uhr, Christvesper, keine freien Plätze; 18 Uhr Christvesper, keine freien Plätze; 21 Uhr, Christnacht; 23 Uhr, Christnacht.

1. Weihnachtsfeiertag: 15:30 Uhr, Stallweihnacht, Bauernhof Kief, (keine freien Plätze);

2. Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, ohne Zulassungsbeschränkungen, aber mit Kontakterfassung und AHA-Regeln.

Katholische Seelsorgeeinheit Hockenheim:

Heiligabend, 24. Dezember: 14 Uhr, Krippenfeier in Hockenheim, 15 Uhr; Krippenfeier in Reilingen; 16 Uhr, Krippenfeier online (Anmeldungen noch möglich); 16 Uhr, Krippenfeier mit Eucharistie in Altlußheim; 18 Uhr, Christmette in Reilingen; 22 Uhr Christmette in Hockenheim. Die Krippenfeiern um 14 Uhr in Hockenheim, um 15 Uhr in Reilingen und um 16 Uhr online können nur mit einer Anmeldung über die Homepage der Seelsorgeeinheit besucht werden, vereinzelte freie Plätze in den anderen Gottesdiensten können telefonisch im Pfarrbüro, Telefon 06205/9 41 90, www.seelsorgeeinheit-hockenheim.de, angefragt werden.

1. Weihnachtsfeiertag:

9 Uhr, Festgottesdienst in Neulußheim; 10.30 Uhr, Festgottesdienst in Hockenheim; 10.30, Festgottesdienst in Reilingen; 18 Uhr, Vesper in Hockenheim.

2. Weihnachtsfeiertag: 10.30 Eucharistiefeier in Hockenheim.

Evangelisch-methodistische Gemeinde Hockenheim

Heiligabend:. 17 Uhr, Christvesper, Christuskirche, eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich: Telefon 06205/10 47 13, E-Mail hockenheim@emk.de.

Evangelische Gemeinschaft Hockenheim

Heiligabend: 15 Uhr und 17 Uhr, Familiengottesdienst, Luisenstraße; eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich: Telefon 0151/23 44 28 67, www.ev-gemeinschaft-hockenheim.de.

Evangelische Kirchengemeinde Reilingen

Heiligabend: 15, 16, 17 und 18 Uhr, Gottesdienst mit CVJM-Filmkrippenspiel in der Kirche; Teilnahme nur mit Anmeldung bis 21. Dezember: www.ev-kirche-reilingen.de.

1. Weihnachtsfeiertag: 10 bis 18 Uhr, Offene Weihnachtskirche – es findet kein Gottesdienst statt.

2. Weihnachtsfeiertag: 16 Uhr, Stallweihnacht auf dem Reiterplatz beim Wersauer Hof, eine Teilnahme ist nur mit 2G-Nachweis und Anmeldung möglich: www.ev-kirche-reilingen.de.

Evangelische Kirchengemeinde Altlußheim

Heiligabend: 14.30 und 15.30 Uhr, Kindergottesdienst mit dem Engel Lukas im Emil-Frommel-Haus; eine Teilnahme ist nur mit 2G-Nachweis und Anmeldung möglich: Telefon 06205/3 07 99 55, E-Mail jascha.richter@ekiba.de; 14.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst, Kirche; 17 Uhr, Christvesper, Kirche. 23 Uhr, Christmette im Pfarrhof.

1. Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche; eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich: Telefon 06205/3 24 02, altlussheim@kbz.ekiba.de.

Evangelische Kirchengemeinde Neulußheim

Heiligabend: 15.30 und 17 Uhr, Gottesdienst unter freiem Himmel am Alten Bahnhof, ohne Zulassungsbeschränkungen, aber mit Kontakterfassung und AHA-Regeln; 23 Uhr, Christmette, Kirche, eine Teilnahme ist nur mit 2G-Nachweis möglich.

2. Weihnachtsfeiertag: 10 Uhr, Weihnachtslieder-Wunschsingen, Kirche, ohne Zulassungsbeschränkungen, aber mit Kontakterfassung und AHA-Regeln. zg