Klares Bekenntnis zur Nato

„Ich möchte nicht, dass wir von Berlin aus von Rot-Grün-Rot regiert werden. Deswegen bin ich heute auch hier“, so die Rückmeldung einer Passantin, die zum CDU-Infostand in der Karlsruher Straße kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und damit war sie nicht alleine. Denn die aus CDU-Sicht wachsweiche Aussage des SPD-Kanzlerkandidaten zu einer solchen Koalition bewegt viele Wähler aus dem bürgerlichen Lager. „So schlecht die aktuellen Wahlvorhersagen für die Bundes-CDU auch sein mögen und so sehr auch der SPD-Kandidat bereits als Bundeskanzler angesehen wird, umso mehr zeigen uns die Rückmeldungen, dass die Wahl noch lange nicht entschieden ist“, fasste auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thorsten Völlmer seine Eindrücke zusammen.

Auf die Kandidatenfrage angesprochen betonte Agnes Fuchs die Kompetenzen von Armin Laschet: „Laschet ist auf allen politischen Ebenen erfahren: Ob als ehemaliger Aachener Stadtrat, als Abgeordneter des Europaparlaments und des Bundestages, als Integrationsminister und nun als Ministerpräsident von NRW. Er kennt die Probleme, ob im Kleinen oder im Großen.“ Ein Eindruck, den Bundestagsabgeordneter Olav Gutting bestätigte. „Armin Laschet war mehrmals bei uns in den Fraktionssitzungen und sein Auftreten und seine Aussagen waren sehr gut und fundiert. Er verbindet die Leute und spaltet sie nicht und auch darauf kommt es an, gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns mit Radikalen von rechts und links und sogenannten Querdenkern beschäftigen müssen.“

Wunsch nach stabilen Finanzen

Gutting warb in seinen Gesprächen eindringlich für eine starke Wirtschaft, für eine aktive und soziale Klimaschutzpolitik und für stabile Finanzen: „Wenn sich Deutschland unter einer linken Regierung vom ausgeglichenen Haushalt verabschiedet, wird das eine verheerende Signalwirkung an andere europäische Staaten haben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 20. Jahrestag der Terroranschläge in den USA bekannte er sich eindeutig zur Mitgliedschaft in der Nato sowie zum Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben: „Die Bilder dieser Anschläge zeigen uns eindeutig, wie wichtig die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes ist. Und ich bin besorgt, dass diese Notwendigkeit immer wieder infrage gestellt wird, auch beim Thema ‚bewaffnete Drohnen‘.“

Jutta Renkhoff hatte Olav Gutting einige Tage zuvor zur Bundespolitik angesprochen und das Gespräch hatte Wirkung gezeigt: „Die Diskussion mit ihm hat mich einfach überzeugt, und diese Überzeugung möchte ich so auch gerne weitergeben“. Ähnlich erging es auch Bianca Butz, die gerne am Infostand vorbeischaute, um ihre Einstellung auszudrücken.

Die Besucher erhielten eine Jutetasche, in der sich neben einer Miniaturausgabe des Grundgesetzes auch Blumen- und Kressesamen befanden. „Der Klima- und Umweltschutz ist schon lange in der Gesellschaft angekommen. Nur glauben wir, dass wir durch Anreize und Gebote viel mehr erreichen als durch Reglementierungen und Verbote“, so Stadtrat Christoph Kühnle. zg