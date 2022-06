Klassenerhalt in Landesliga gesichert

In der letzten Partie der sechsten Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft trennten sich Dr. Christian Günther und Jan Mersmann (beide SV 1930 Hockenheim) remis. Die siebte und letzte Runde wird am 15. Juli gespielt.

In der zweiten Staffel des Kurpfalz-Cups traten 28 Spieler aus fünf Vereinen sowie vier vereinslose Spieler an. Die stärksten Vertretungen stellten der gastgebende SC Ketsch 1922 mit elf Teilnehmern und die Schachvereinigung 1930 Hockenheim mit sieben.

Nach sieben Runden siegte Jürgen Kettner (SC 65 Reilingen), der alle Partien gewann, vor dem vereinslosen Blerim Kuci mit sechs Punkten und zwei Ketschern mit je fünf, wobei Julius Malsam die bessere Buchholz-Wertung gegenüber Philipp Wadlinger hatte. Der beste Hockenheimer auf Platz neun war Dr. Christian Günther mit vier Punkten.

In der Gesamtwertung führt Blerim Kuci mit 67 von 70 möglichen Wertungspunkten vor Jürgen Kettner (65) und Dr. Christian Günther (56). Die dritte Staffel findet am Freitag, 29. Juli, in Altlußheim statt.

Direkter Vergleich entscheidet

In der Landesliga Nord 1 musste Hockenheim II beim Mitabstiegskandidaten SK Tauberbischofsheim antreten, um im direkten Vergleich über den Abstieg zu entscheiden. Der Gastgeber trat nur zu siebt an und hatte von Anfang an eine Hypothek zu tragen. Trotzdem war der Ausgang lange Zeit offen.

Am Ende spielte Hockenheim seine nominellen Vorteile aus und siegte 6:2. Die Punkte holten: Joel de Silva (remis). Thomas Löchel (remis), Manfred Werk (1), Dr. Christian Günther (1), Gerold Rocholz (1), Christian Würfel (1) und Günter Auer (1).

Mit diesem Sieg erreichte Hockenheim den rettenden achten Platz und verwies Tauberbischofsheim auf den Abstiegsplatz. Platz 1 und den Aufstieg in die Verbandsliga erreichte der SK Weinheim 1922 mit 14 Mannschaftspunkten.

Hockenheim III musste in der Schlussrunde der Bereichsliga Nord 1 beim Tabellenführer SC 1922 Ketsch eine erwartete Niederlage mit 1,5:6,5 einstecken. Für Hockenheim punkteten Andreas Krinke (remis) und Werner Fischer (1). In der Kreisklasse A empfing Hockenheim IV Tabellenführer SC 1922 Ketsch II und unterlag mit 1,5:4,5. Die Punkte holten Felix Henze (remis) und Frank Grieshop (1).

An diesem Freitag, 1. Juli, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort um 19.30 Uhr. Um 19.45 Uhr startet das Monatsblitzturnier Juli. mw