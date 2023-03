Klassenerhalt rückt näher

Die erste Mannschaft der Hockenheimer Schachvereinigung (SV) hat in der siebten Runde der Oberliga Baden mit dem 4,5:3,5-Sieg in Sasbach einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt geschafft. Die SF Sasbach stehen jetzt bereits als erster Absteiger fest. In den beiden Schlussrunden müssen die Hockenheimer aber noch einmal einen von vier möglichen Punkten holen, um den Verbleib in der dritthöchsten deutschen Spielklasse zu sichern. Die Hockenheimer Stadtmeisterschaft ging indes in ihre vierte Runde. Dabei fuhren die Hockenheimer Spieler Jürgen May und Gerold Rocholz Siege ein, wahrend Frank Grieshop kampflos gewann.

Das Jugendschach beginnt an diesem Freitag, 3. März, um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen folgen um 19.30 Uhr am gleichen Ort und tragen ab 19.45 Uhr das Monatsblitzturnier März aus. Die zweite Mannschaft ist am Sonntag, 5. März, in der Landesliga im Einsatz. Ebenfalls ein Heimspiel hat Hockenheim 3 in der Bereichsliga, während Hockenheim 4 und Hockenheim 5 auswärts starten müssen. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 10 Uhr. zg/mw