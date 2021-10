Klavier, Pantomime und Improtheater

Drei Akkorde, die Wahrheit und andere Lügen im Kulturhaus Pumpwerk: Friedemann Weise, der „King of Understatement“, kommt am Freitag, 15. Oktober, mit seinem neuen Programm „Bingo“ nach Hockenheim. Neue Songs, Geschichten und Bilder – im dritten Soloprogramm des mehrfach preisgekrönten Entertainers geht es um alles oder nichts, heißt es in der Ankündigung.

Bienensterben, multiresistente Keime und Brunch sind nur drei Themen, die eher im Subtext vorkommen werden. Der Sanierungsstau bei der Bahn dagegen werde überhaupt keine Rolle spielen – im Gegensatz zu Beamer und Gitarre, denn die beiden wilden Kollegen werden tragende Rollen übernehmen. Wer eine gewagte Mischung aus Klavierkabarett, Pantomime und Improtheater sucht, liegt bei Weise richtig.

Den Titel des Programms schrieb Friedemann Weise an nur zwei Tagen – Bingo. „Es war wie in einem Rausch. Der Titel baute sich in rötlich schimmernden 3D-Lettern vor meinem geistigen Auge auf“, berichtet der Anarchokomiker selbstbewusst, ohne jede Idee, was ein geistiges Auge ist.

Karten zu 18 Euro (ermäßigt 16 Euro) gibt es in der Stadthalle (Telefon 06205/ 2 11 90), unter der Pumpwerk-Tickethotline 06205/ 922625 und im Kundenforum unserer Zeitung. zg

