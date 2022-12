"Kleiner Weihnachtsmarkt" in Hockenheim: Erlös durch Engel überbracht

Hockenheim. Die Symbolfigur bei der Erlösübergabe im „kleinen Weihnachtsmarkt“ ist mit Bedacht gewählt: Ein hölzerner Engel trägt einen Brief um den Hals und verkündet so eine frohe Botschaft: Der Markt im ehemaligen Bistro der Metzgerei Hauser in der Karlsruher Straße hat 3000 Euro erbracht, die jetzt an den Kinderförderfonds Südliche Kurpfalz gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollen unsere Spende mit einem Engel überreichen, weil ihr Engel seid mit eurer Arbeit“, erklärt Esther Kraus, die mit Uschi Hummel und Ute Schestag einmal mehr das Sortiment aus Dekorativem, Wohlriechendem und Schmackhaftem zusammengestellt haben, das seit 26. November so zahlreich Kunden angelockt hat, dass der Verkauf bereits an diesem Samstag beendet wird und nicht bis Mittwoch dauert.

Der Kinderförderfonds ist für Familien in Hockenheim, Schwetzingen und umliegenden Gemeinden eingerichtet worden, deren finanzieller Spielraum so klein geworden ist, dass die Bedarfe von Kindern auf der Strecke bleiben. Dass das in diesem Jahr besonders viele Familien und Alleinerziehende betrifft, liegt auf der Hand: Es gibt kaum Bereiche, in denen die Kosten nicht dramatisch gestiegen sind.

Mehr zum Thema Zonta Club Schwetzinger Zonta-Club spendet Basar-Einnahmen: Gegen die Altersarmut Mehr erfahren Tafelladen „Appel + Ei“ Nikolausaktion des TV Schwetzingen unterstützt Bedürftige und lässt Kinderaugen leuchten Mehr erfahren

Nadine Bikowski, Bezirksleiterin des Diakonischen Werks, die die Spende mit Freude entgegennimmt, hat dazu konkrete Zahlen: Caritas und Diakonie haben gemeinsam die Summe von 31 239 Euro an Beihilfen für die Kinder ausgeben können. Dadurch sei rund 300 Kindern in Not geholfen worden. Kleidung sei neben den anderen Beihilfen ein Hauptgrund für die Anfragen, berichtet sie. Der Bedarf an den Mitteln des Fonds sei deutlich gestiegen. Die Beihilfen dienten der unbürokratischen Unterstützung – unmittelbar in den Beratungsstunden.

Nadine Bikowski würdigt das große Engagement, das notwendig sei, um einen solchen saisonalen Laden zu betreiben. Das Angebot sei schließlich aus verschiedenen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zusammengestellt gewesen.

Kunden von Produkten begeistert

Esther Kraus freut sich, dass die Waren nicht nur guten Absatz fanden, sondern von vielen Käuferinnen und Käufern auch gelobt wurden: „Vor allem von den Holzprodukten waren sie begeistert, weil die so toll gearbeitet waren.“ Die Vogelhäuschen haben es Ute Schestag besonders angetan: „In dieser Qualität kriegt man die sonst nirgends zu kaufen.“

Engel seien aber auch die 15 Mitarbeiter gewesen, die den „kleinen Weihnachtsmarkt“ organisiert, aufgebaut, bestückt und betrieben haben, sagt Esther Kraus. Die Familie Hauser bezieht sie ebenfalls in die Bezeichnung ein, denn die Initiative durfte den Laden kostenlos für den guten Zweck nutzen. mm