Kleines Briefing für „Poldi“

Mein Herz geht immer auf, wenn ich über unsere Region auf anderen Medienkanälen etwas höre oder sehe. Sei es in Quizshows, in denen die Parkplätze mit den aufgemalten Ufos auf den Messplätzen in Schwetzingen vorkommen oder wie jetzt das Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring. Fußballprofi und Initiator Lukas Podolski höchstpersönlich rührt in diversen Fernsehformaten dafür ordentlich die Werbetrommel, so auch bei „Let’s Dance“ vor Millionenpublikum am Freitagabend. „Das ist mein absolutes Highlight in diesem Jahr“, machte er auf den dreitägigen Musikreigen vom 14. bis 17. September Appetit. „Wir hatten ja die letzten Jahre eine Scheißzeit“, spricht „Poldi“ die Pandemie an, in der das kulturelle Leben weitgehend brach lag. „Umso mehr freue ich mich jetzt auf dieses Festival.“ Und das ist gleichzeitig das größte Musikfestival Deutschlands. Über 100 000 Festivalbesucher werden erwartet. Laut Podolski wurde bislang ein Drittel der Tickets verkauft. Acts aus den Genres Pop, Rock, Hip-Hop und EDM sind dabei, darunter Starkünstler wie Marteria, Sido, Cro, Sarah Connor, Wincent Weiss, Alle Farben, Felix Jaehn und Steve Aoki.

Ja, der Lukas Podolski, der macht so schön Werbung für dieses Megaereignis in unserem Sprengel, er nannte sogar noch die Webseite des Festivals. Aber das nächste Mal, lieber „Poldi“, darfst du auch ruhig den Hockenheimring beim Namen nennen. Da würde mein Herzl noch mehr hüpfen vor Freude – und vermutlich nicht nur meins . . .