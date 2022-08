Kleines Paradies für vier Kinder

Kinder Kinder sein lassen, ist die Philosophie, die Nicole Breyer umtreibt. Demnächst wird sie in der Leopoldstraße ihre Kindertagespflege „Nicis Nimmerland“ eröffnen. Ganz bewusst nimmt sie mit der Namensgebung bezug auf Peter Pan, dem es genauso wichtig war, Kind sein zu dürfen. Konkret heißt dies für die „qualifizierte Kindertagespflegeperson“ – diese Bescheinigung erlaubt ihr den Betrieb ihrer Einrichtung – Kinder sollen im Spiel ihre Erfahrungen machen, sich und ihre Umwelt kennenlernen.

Betritt man die Räumlichkeiten in der Leopoldstraße fällt einem sofort eine zweite Vorgehensweise von Breyer auf: Sie hat diese so umgebaut und eingerichtet, dass sie sich selbst in ihnen wohlfühlt. Und das fällt einem bei vielen Details auf. Warme, freundliche Töne beherrschen die Räume und immer wieder blitzt die Liebe von Breyer zur Natur, zu den Tieren auf. So kann sich jedes Kind ein Tier zum Motto nehmen, ob Hase, Katze oder einen anderen Fellträger, und dessen Symbol begleitet es dann durch den Alltag. Sei es am Kleiderhaken, oder im Bad beim Haken fürs Handtuch oder an der Schlafstatt.

Hell und freundlich wirken die Räume, in denen sich auch Tochter Ronja wohlfühlt. Die Vierjährige war überhaupt die Initialzündung für Breyer, als Tagesmutter in die Selbstständigkeit zu gehen: Am eigenen Leib musste sie erfahren, wie wenig Betreuungsmöglichkeiten es gibt. Da sie selbst schon immer mit Kindern beschäftigt war, hat sie die Not zur Tugend gemacht, die erforderliche Qualifikation erworben und darf nun in den Räumlichkeiten in der Leopoldstraße bis zu fünf Kinder täglich betreuen. Wobei sie sich selbst einschränkt – mehr als vier sollen es nicht sein, der familiäre Charakter soll im Vordergrund stehen.

Betreut werden in „Nicis Nimmerland“ Kinder zwischen sechs Monaten und drei Jahren, montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr. Die Räume verfügen über ein Spielzimmer, Küche, Bad und Schlafraum, sodass die Kinder ihren Mittagsschlaf wie gewohnt abhalten können. Auch wenn das Spielzimmer hübsch und mit vielen Büchern und Spielsachen eingerichtet ist, Nicole Breyer hält nicht damit hinterm Berg, dass sie eigentlich ein „Draußen-Typ“ ist: Im Garten, auf Feld und Wiese, dort möchte sie eigentlich den Tag mit den Kindern verbringen, das Spielzimmer sieht sie eher für Regentage geeignet. Nein, raus in die Natur und dieselbe kennenlernen, ist das Ding, das ihr für die Kinder vorschwebt.

Apropos Kennenlernen: Wer sich einen Eindruck von den Räumlichkeiten in der Leopoldstraße 49 machen will, der hat dazu am Samstag, 27. August, Gelegenheit. Dann lädt Nicole Breyer zum „Tag der offenen Tür“ verbunden mit einem Hausflohmarkt ein, an dem sich die Eltern ein Bild von der Einrichtung machen können. Von 10 bis 16 Uhr haben sie an diesem Tag Zeit, sich zu überlegen, ob „Nicis Nimmerland“ was für den eigenen Nachwuchs sein kann. Ab 1. Oktober will Nicole Breyer ihre Kindertagespflege öffnen. aw