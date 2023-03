Knallrote Dreiräder erweitern den Fuhrpark

Die Kinder hatten die neuen Fahrzeuge schon in Beschlag genommen und waren hellauf begeistert, als Tobias Trenz von der Sparkasse Heidelberg noch im Gespräch mit dem „Sonnenblume“-Team war. Der Regionalleiter für die Region Hockenheim-Reiligen hatte eine Spende im Wert von 750 Euro im Gepäck, als er den Kindergarten in der Heiner-Fleischmann-Straße 11 in Hockenheim besuchte.

Der inklusive Kindergarten der Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim besteht seit 20 Jahren und liegt im Neubaugebiet Biblis. Im allgemeinen Kindergarten und in der Kinderkrippe mit 56 Plätzen werden Kinder aus Hockenheim aufgenommen. Den Schulkindergarten mit 32 Plätzen können Kinder aus Altlußheim, Hockenheim, Neulußheim und Reilingen besuchen.

Unterstützung im Alltag

Geschäftsbereichsleiterin Tanja Tischmeyer und die stellvertretende Kindergartenleiterin Sabrina Frey zeigten Tobias Trenz die Einrichtung. Die sechs Gruppen sind die Eulen, Giraffen, Igel, Löwen, Drachen und Maulwürfe. Die Kindertagesstätten der Lebenshilfe sind inklusive Einrichtungen. Hier werden Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt in ihrer Entwicklung gefördert und im Alltag unterstützt. Das gemeinsame Miteinander nimmt eine zentrale Rolle ein. Kinder ohne und mit besonderem Unterstützungsbedarf lernen miteinander und voneinander.

Der besondere Unterstützungsbedarf kann vielfältig sein, zum Beispiel in Bezug auf die geistige und körperliche Entwicklung oder das Verhalten. Nach dem Mittagessen ging es raus in den Garten, wo der nun aufgestockte Fuhrpark auf die Kleinen wartete. Bei herrlichem Wetter war es besonders schön, auf den knallroten Dreirädern mit und ohne Copiloten über das Außengelände zu kurven.

Die Erzieherinnen dankten dem Regionalleiter für die Spende. Der Kindergarten – die Lebenshilfe ist Kundin – war selbst auf die Sparkasse zugekommen und hatte um eine finanzielle Unterstützung gebeten. „Das haben wir gerne gemacht“, freute sich Trenz über die Fahrzeugflotte. zg