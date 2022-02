Körperliche Leistung stimmt trotz langem Bangen

Hockenheim. Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause konnten der Joker- und Demontrail erstmals wieder stattfinden. Es handelt sich dabei um zwei abwechslungsreiche Rundkurse durch den Odenwald mit Start und Ziel an der Jugendherberge „Lotte“ in Heidelberg.

Mit dabei waren Ute Arnold und Thomas Dehoust, zwei Starter der ASG Triathlon Hockenheim, die mit ihrem Trainingspartner Gunter Wiedemann (kleines Bild) vom Marathon-Team Ketsch (MTK) ins Rennen gingen. Im Vorfeld hatte das Trio mehrere Trainingseinheiten in Heidelberg und Umgebung durchgeführt, um die Trails erfolgreich absolvieren zu können. Dabei blieb lange ungewiss, ob die beiden Trails aufgrund der Corona-Situation überhaupt begangen werden würden.

Herausfordernde Strecken

Die Trails sind in der Tat herausfordernd. Beim Jokertrail sind immerhin 52 Kilometer und 2000 Höhenmeter zu überwinden. Der Streckenverlauf führt durch Wälder, durchquert das Felsenmeer bei Reichenbach, führt an zahlreichen Bachläufen entlang und belohnt die Läufer nahe am Ende der Strecke mit einem überwältigenden Blick auf das Heidelberger Schloss. Wer nach dem Jokertrail noch nicht genug hat, kann mit dem Demontrail und weiteren 15 Kilometern und 850 Höhenmetern noch etwas anhängen. Der Streckenverlauf der Trails ist nicht markiert, weswegen sich jeder Läufer anhand von GPX-Daten die Strecke selbst suchen muss.

Coronabedingt erfolgte der Start in drei getrennten Blöcken, um möglichst viele Kontakte unter den Teilnehmern zu vermeiden. Diejenigen Läufer, die für Joker- und Demon-trail angemeldet waren, wurden bereits um 6.45 Uhr auf die Strecke geschickt, darunter auch Ute Arnold und Thomas Dehoust. Ausgerüstet mit einer Stirnlampe ging es zunächst eine kleine Runde durch Heidelberg, hinauf zum Schloss und weiter über die Himmelsleiter zum Königstuhl. Danach folgten technische Trails zum Felsenmeer, das vor allem bei Nässe nicht leicht zu begehen ist.

Allmählich wurde es heller und die Stirnlampen der Teilnehmer konnten nach und nach ausgeschaltet werden. Über mehr oder weniger schwierige Trails bergauf und bergab führte die Jokerstrecke über Ziegelhausen zum Langen Kirschbaum mit der ersten Verpflegungsstation, eine große Runde um Wilhelmsfeld herum wieder zum Langen Kirschbaum und zurück nach Heidelberg ins Ziel.

Ab Ziegelhausen hatte der Veranstalter wegen Waldarbeiten eine neue Strecke aufnehmen müssen. Es ging über den E1-Wanderweg bis zum langen Kirschbaum – ein nicht zu unterschätzendes Teilstück mit 8,3 Kilometern Länge und 500 Höhenmetern, das stetig bergauf geht. Hier war der zweite Verpflegungspunkt eingerichtet.

Insgesamt elf Stunden unterwegs

Nach 8:26 Stunden erreichte Ute Arnold gemeinsam mit Gunter Wiedemann ihr Zwischenziel, über das sich Thomas Dehoust sieben Minuten vorher ebenfalls hatte freuen können. Nach einem kurzen Gesundheits- und Motivationscheck waren sich Arnold und Wiedemann schnell einig, auch die zweite Runde, den Demontrail, bestreiten zu wollen.

Etwas müde aber glücklich erreichte das Duo nach weiteren 2:42 Stunden mit einer Gesamtlaufzeit von 11:08 Stunden das Ziel. „Die vielen Trainingseinheiten haben sich gelohnt“, bilanzierte Gunter Wiedemann nach Ende des zweiten Trails. „Wir waren nach dem ersten Saisonhighlight erschöpft und restlos zufrieden.“ ska/Bild: mtk