Kollision zweier Fahrzeuge auf Hockenheimer Talhausstraße

Hockenheim. In der Hockenheimer Talhausstraße ist es am Montagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Autounfall gekommen. Laut der Polizei war ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Abbiegerspur unterwegs und musste auf Höhe der Gleisstraße verkehrsbedingt warten. Daraufhin schätzte der sich dahinter befindliche 59-jährige Autofahrer nach derzeitigem Stand der Unfallermittlung die Situation falsch ein und begann den Mercedes zu überholen. Weiterhin heißt es von der Polizei, dass die beiden Fahrzeuge, sobald der Mercedes seine Fahrt in Richtung der Gleisstraße fortsetzte, kollidierten. Dabei ist ein Sachschaden von 7500 Euro entstanden und beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

