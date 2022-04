„Kommunaltalk“ am Ostersamstag

Hockenheim. In ihrer Gesprächsreihe „Talk uff de Gass“ führt die Hockenheimer SPD auch in diesem Jahr eine besondere Veranstaltung zum Osterfest durch. Am Ostersamstag, 16. April, werden Vorstands-, Fraktions- und Parteimitglieder von 10 bis 12 Uhr am neuen SPD-Stand an der Karlsruher Straße 13 (gegenüber dem Pflegeheim St. Elisabeth) ihre legendären roten Ostereier, Süßigkeiten und andere Überraschungen verteilen.

Im Mittelpunkt steht auch bei dieser Veranstaltung das politische Gespräch mit den Hockenheimer Bürgerinnen und Bürgern. Neben Fragen und Diskussionen zu politischen Themen wird die österliche Stimmung dafür sorgen, dass auch Unpolitisches bei diesem SPD-Kommunaltalk Platz findet. Alle Bürger sind eingeladen. jb

