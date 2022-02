Kommune als Partner auf Augenhöhe

Die Wogen in der Rennstadt schlagen hoch angesichts der aktuellen Berichterstattung dieser Zeitung über die Äußerungen des grünen Staatssekretärs Dr. Andre Baumann bezüglich eines von ihm geforderten Schutzgebietes für die Haubenlerche im Süden der Rennstadt, das zwar im Eigentum des Landes Baden-Württemberg steht, aber auf Hockenheimer und Reilinger Gemarkung liegt.

Auch den Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (CDU), der sein Wahlkreisbüro in Hockenheim hat, erreichten in dieser Sache zahlreiche Anrufe und E-Mails mit deutlichen Meinungsbekundungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sturms Standpunkt in dieser Angelegenheit steht ebenfalls fest: „Ich bin Landtagsabgeordneter und zugleich auch Kommunalpolitiker, denn seit 2009 gehöre ich dem Neulußheimer Gemeinderat an. Die Kommunen sind für mich in meinem Amt als Landtagsabgeordneter Partner auf Augenhöhe. Für mich ist die kommunale Selbstverwaltung ein hohes Gut und hierzu zählt natürlich auch die Planungshoheit der Kommunen.“

Seines Erachtens solle das Land nicht versuchen, in Kommunen laufende Diskussionen, Überlegungen und Planungen zu unterlaufen beziehungsweise betroffene Kommunen durch ein solches Vorgehen vor vollendete Tatsachen zu stellen – und dies auch noch, ohne zuvor einen Dialog mit diesen geführt zu haben.

Gemeinderat als Entscheider

„Dass die Stadt Hockenheim und die Gemeinde Reilingen von einem solchen Vorgehen nicht begeistert sind, das ist doch nachvollziehbar und liegt auf der Hand“, findet der Landtagsabgeordnete. Zudem sei klar: „Sollte sich eine Kommune für ein Neubaugebiet entscheiden, dann wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens sehr viel geprüft, unter anderem auch der Umweltaspekt und der Artenschutz.“

Sturm stellt abschließend fest: „Ob es zu einem Neubaugebiet beispielsweise in Hockenheim kommt oder nicht, das ist in erster Linie Sache der Kommune, das entscheidet das von den Hockenheimer Bürgerinnen und Bürgern gewählte Ratsgremium. Und eine solche Entscheidung muss respektiert werden, dies gehört in einer Demokratie auch dazu.“ zg

