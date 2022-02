Konfetti im Herzen tragen

Ist die Fasnachtszeit in Hockenheim ok? Stimmt wohl, denn sie ist ja „oK“, wenn man damit sagen möchte „ohne Konfetti“. Covid contra Karneval? Nix zu machen. Kurpfälzer Stimmung und Feierfreude lebt nun mal von Lebendigkeit, von Nähe und der selbstverständlichen Enge. Schunkeln mit viel Abstand – da fehlt etwas, das ist, wie wenn man sich im Dunkeln zublinzelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schade, aber konsequent, dass der legendäre Hockenheimer Fasnachtszug nicht stattfinden kann. Erinnern wir uns an das Motto des ersten Umzugs vor über sechs Jahrzehnten: „Alle unter einem Hut“ – wäre in Corona-Zeiten eh nicht möglich. Und da bleibt eben auch Konfetti auf der Strecke. Oder besser gesagt, weg von der Zugstrecke. Viele werden sich noch an daran erinnern, dass der erste Wagen des Umzugs viele Jahre lang die „Konfetti-Kanone“ des Fanfarenzuges war. Da war man entlang der Strecke gleich mit Konfetti auf Haaren, Mantel und Schal „geschmückt“. Es musste später keiner mehr fragen: „Warst du beim Umzug?“

Also, in diesem Jahr kein Konfetti an Fasnacht. Wann dann? Vielleicht am 28. Oktober? Am 28. Oktober ist nämlich der „Welttag des Konfetti“. Ja, den gibt es wirklich und er erinnert an den 28. Oktober 1886. An diesem Tag wurde nämlich die Freiheitsstatue in New York eingeweiht. Da gab es in New York einen großen Festumzug und dabei warfen die Börsenhändler an der Wall Street spontan Unmengen verbrauchter Börsenticker-Papierstreifen aus den Fenstern, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. So soll dieser Welt-Konfetti-Tag an die Begründung eines symbolischen Ausdrucks der Freude erinnern. Und so bewerfen wir uns auch heute noch mit Konfetti. Hauptsache, es macht Spaß. Das dachten wohl auch die beiden älteren Herren in Hockenheim, die sich an Fasnacht gegenseitig mit Konfetti bewerfen und auf fragende Blicke nur lachend antworten: „Es gibt bestimmt auch Erwachsene in unserem Alter.“ Würde man den beiden sagen: „Werdet doch mal vernünftig“, käme als Antwort: „Haben wir schon probiert, bringt auch nix“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wichtig ist nur, dass man auch in der notgedrungen konfettiarmen Zeit nicht den Humor verliert. „Konfetti im Herzen“ und gute Laune garantieren uns trotz alledem fröhliche Fasnachtstage, ganz individuell. Und bereits der zu Beginn des 16. Jahrhunderts verstorbene Humanist Erasmus von Rotterdam, der als einer der erfahrensten Menschen seiner Epoche gilt, soll ja festgestellt haben: „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“