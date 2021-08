Konkurrenz locker abgehängt

Fast 1200 Kinder folgten dem Aufruf des Badischen Leichtathletikverbandes und der VR-Bank zur Teilnahme am Programm VR-Talentiade-Sichtung „Speed Kids“. Insgesamt 34 Vereine in vier Regionen ermittelten dabei in einem jeweils internen Wettkampf mit den Disziplinen Lauf, Wurf, Weitsprung und Pendelstaffel die Zeiten und Weiten der einzelnen Altersklassen und leiteten die Ergebnisse an den Verband weiter.

Die besten vier Dreikampfergebnisse beider Geschlechter sowie die beste Zeit in der Pendelstaffel ergaben das Gesamtergebnis für das Team. Zudem gab es für alle Sportlerinnen und Sportler der Altersklasse U12 eine Einzelwertung im Dreikampf. Die Besten werden im September für ein Regionalfinale nominiert.

Die DJK-U12-Mannschaft mit Leonie Scheibel, David Fuchs, Adrian Könn, Ben Reuter und Lenny Hillenbrand (alle Jahrgang 2011) hat in der Region Nord-West die Teamwertung gewonnen. Das wird mit einem Gutschein für Sportmaterial, der bei den Regionalfinals nach den Sommerferien übergeben wird, belohnt.

Auch die jüngeren U10, Valeria Giesbrecht, Leni Seifert, Leni Rivas, Lina Harlacher, Lara Wühl (alle 2012), Lena Saller, Ella Geist, Emma Schafheutle, Luca Fauerbach und Louis Schröder (alle 2013) setzten sich mit einem der zwei Teams in der Regionalwertung Nord-West auf Platz eins. Dieses Team hat zudem die zweitbeste Punktzahl aller U10-Teams der insgesamt 56 Teams aus den gesamten vier Regionen erreicht.

In der Einzelwertung der Altersklasse U12 war David Fuchs nicht nur in der Region Nord-West der Beste seines Jahrgangs, sondern lag mit seinen Leistungen auch auf dem ersten Platz unter allen teilnehmenden Sportlern des Jahrganges 2011. Auch Adrian Könn auf Rang zwei in der Regiowertung war sehr gut unterwegs und im Gesamtklassement unter den besten fünf. Die U12-Athleten der DJK dürfen allesamt beim Regionalfinale, das voraussichtlich am 18. September in Dielheim stattfindet, dabei sein. cry