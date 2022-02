Konsequenz in schwieriger Zeit

Uns allen ist bewusst, dass der Kampf gegen den Klimawandel mit „Light“-Maßnahmen, die kaum einer spürt, nicht zu gewinnen ist. Und dass es am Preis nicht scheitern darf, dass wir nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde hinterlassen. Trotzdem ist es nicht verboten, bei einzelnen Schritten zu klimafreundlicherem Verhalten zu hinterfragen, ob ihre Kosten in einem vernünftigen Verhältnis zum Effekt stehen, den sie erzielen.

Und da steckt der Reifen im Schlagloch: Keiner im Gemeinderat bestreitet, dass jede Strecke, die mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, dem Klima weniger schadet als die Fahrt mit dem Auto. Nur dass jede dieser klimafreundlichen Fahrten mit einem Nextbike des VRN umgerechnet 16 Euro kostet, passt nicht in die Zeit. Denn in dieser ringt die Stadt um jede Ausgabe, erhöht der Gemeinderat binnen kurzer Zeit so ziemlich jede Steuer und Gebühr und steigen die Lebenshaltungskosten in einem ungekannten Ausmaß und Tempo.

Alle haben recht: Befürworter und Gegner des Ausstiegs aus dem Fahrradverleihsystem. Natürlich ist es ein fatales Signal, diese Erleichterung des Bahn- und Busfahrens durch ein praktisches und umweltfreundliches Verkehrsmittel für den Weg zwischen Haltepunkt und Ziel vor Ort wieder zurückzunehmen. Und die Stadt gibt auch für andere Dinge eine Menge Geld aus, über deren Nutzen man geteilter Meinung sein darf.

Aber drei vermutlich kurze Radetappen pro Tag lösen das Problem sicher nicht. Und wenn alle Kosten auf dem Prüfstand stehen, dann eben auch die für eine grundsätzlich gute Sache.