Kontakt durch die universale Sprache der Kunst

In die Pop-up-Galerie, die der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) seit November letzten Jahres ins Leben gerufen hat, um leer stehende Geschäfte in der Innenstadt attraktiver zu machen, kommt wieder bildende Kunst. „Wir freuen uns, dass es so eine große Nachfrage von Seiten der Hockenheimer Künstler und Künstlerinnen, aber auch Institutionen und Gewerbetreibenden gibt, die hier für gut drei Wochen mit viel Engagement ihre Arbeiten ausstellen möchten. Dies ist aber nur möglich, weil die Stadtwerke Hockenheim sich für diese Pop-up-Idee begeistern ließ und ihr Schaufenster und den dahinterliegenden Ladenbereich unentgeltlich zur Verfügung stellen. Es sollte viel mehr Eigentümer von leer stehenden Immobilien geben, die diesem Vorbild folgen“, sagt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin.

So wurde am Montag die Fairtrade-Ausstellung der Stadt Hockenheim von Elke Schollenberger und ihrem Team, die viele Interessierte an das Schaufenster der Oberen Hauptstraße 10 lockte, abgebaut, um für deutsch-französische Kunst mit Gisela Späth sowohl im Schaufenster als auch im Innenraum Platz zu bieten.

Seit Mai 2020 stehen Bilder von Francine Etienne-Naimi im Atelier Späth. Francine war viele Jahre Vorsitzende und ist jetzt stellvertretende Vorsitzende von Les Amis des Arts, dem Kunstkreis in Commercy. Ihre Arbeiten sollten in einer Mitgliederausstellung des Kunstvereins Hockenheim gezeigt werden, welche zweimal durch die Pandemie ausgefallen ist. Gisela Späth, Vorsitzende des Kunstvereins bis 2020, freut sich über die Gelegenheit, diese Arbeiten jetzt in der Pop-up-Galerie zeigen zu können. „Die Kontakte und freundschaftlichen Verbindungen zu Commercy dürfen nicht abbrechen. Sie sind der Humus für ein friedliches Zusammenleben“, sagt Gisela Späth. Eine engagierte Gruppe in Hockenheim setzte sich bald nach dem Zweiten Weltkrieg dafür ein, einen intensiven Austausch mit Commercy aufzubauen und zu pflegen.

Von Jofa bis Lésage

Neben dem politischen Austausch, den gemeinsamen sportlichen, musikalischen Veranstaltungen hat auch die Bildende Kunst seit 1978 einen wesentlichen Beitrag zum Austausch zwischen Hockenheim und Commercy geleistet. Zunächst gab es „Kunstaustausch“ unter der Federführung des damaligen Verkehrsvereins und der Stadt, seit 2002 durch den Kunstverein und dem Kunstkreis Les Amis des Arts mit Unterstützung der jeweiligen Stadtverwaltungen. Sicher können sich einige an Namen von Künstlern aus Commercy erinnern, die in Hockenheim ausgestellt haben. Dazu gehören Jean-Jaques und Francoise Jofa, Yves Rouleau, Christiane Béroux, und später Kursleiter und Mitglieder von Les Amis des Arts wie Jean Forget, Alix Beauseigneur, Philip Schwarz, Marie-Christine Dietrich, Marie-José Bouteille, Veronique Götzmann und Maryse Lésage.

Mit der Ausstellung der Arbeiten von Francine Etienne Naimi möchte der Kunstverein über die universale Sprache der Kunst die Kontakte mit Commercy wieder ins Bewusstsein rücken. „Diese müssen trotz Pandemie lebendig bleiben“, betont Gisela Späth. Der Freundeskreis Hockenheim-Commercy gehört zu den ambitionierten Vereinen im Sinne des friedlichen Zusammenlebens in Europa mit einer inzwischen über 50-jährigen Geschichte.

Gisela Späth hat sich seit 1978 für diesen Kunstaustausch engagiert, zunächst im Vorstand und Beirat des Verkehrsvereins, später für den Kunstverein. Sie ergänzt die Ausstellung von Francine Etienne Naimi mit einigen Werken der oben genannten Künstler und Künstlerinnen aus Commercy und eigenen Arbeiten. Gerne können Bildbesitzer von Künstlern aus Commercy diese Arbeiten mitbringen – als Ausstellungsergänzung oder einfach für den Dialog.

Arbeiten von Gisela Späth in dieser Ausstellung beschäftigen sich im weitesten Sinn mit dem Thema „Schöpfung“, abstrakte Arbeiten mit Symbolkraft. Der Titel eines Bildes ist „Gefangen oder beschützt?“. Zum Auftakt am Samstag, 5. März, ist von von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen, FFP2-Masken sind im Innenbereich des Ladens erforderlich. zg