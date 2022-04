Kontakt stets überprüfen

Opfer einer Betrugsmasche, die in den letzten Wochen immer öfter Konjunktur in der Region bekommt, wurde am Freitag, 8. April, eine Hockenheimerin.

Kurz nach 13 Uhr erhielt die Dame eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich ihr Sohn geschickt haben soll. Dieser angebliche Sohn bat unter Vorspiegelung falscher Tatsachen um Überweisung von mehr als 2000 Euro. Nachdem die hilfsbereite Mutter den Betrag überwiesen hatte, aber weitere Geldforderungen laut wurden, wurde sie misstrauisch, beendete den Chat und informierte die Polizei. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten eindringlich um Vorsicht und raten zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten. Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzenlassen und nicht antworten. Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Versuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden. pol