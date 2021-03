Hockenheim. Noch vor Jahren gab der Hunsrück die traurige Kulisse für den TV-Mehrteiler „Heimat“ von Edgar Reitz ab, als einer Region, aus der die Menschen wegen Armut und Perspektivlosigkeit zur Auswanderung gezwungen waren. „Dieses Bild hat sich grundlegend gewandelt“, meint Adolf Härdle. Anlässlich einer Exkursion der Kreistagsfraktion der Grünen im Rhein-Neckar-Kreis überzeugte sich der Hockenheimer Kreisrat davon, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis sei quasi der Deutsche Meister bei der Umsetzung der Energiewende. Ein Mehrfaches des Strombedarfes und im Saldo sogar die Gesamtmenge an Primärenergie komme inzwischen aus erneuerbaren Quellen. Die Gegend sei rechnerisch klimaneutral, Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort würden geschaffen.

Ein nicht zu vernachlässigender Nebeneffekt ist für Härdle die Tatsache, dass die Gemeinden des Kreises mittlerweile um die 80 Millionen Euro an Rücklagen und der Kreis mit die geringste Pro-Kopf-Verschuldung des Landes aufweisen.

Diese Erfahrungen ließen die Kreistagsfraktion der Grünen nicht ruhen, so wurde in der Corona-Zeit der Klimaschutz zum Schwerpunkt-Thema. Die Grünen freuen sich, dass der Kreis beim Klimaschutz „einige Gänge hochschalten“ will, würde doch im vorliegenden Entwurf des Klimaschutzkonzeptes für das Jahr 2040 die Klimaneutralität angestrebt.

„Reden wir übers Klima“

Auch in Hockenheim steht das Thema Klimaschutz auf der Agenda. Bündnis 90/Die Grünen haben sich in diesem Zusammenhang unter fachkundiger Moderation von Stadträtin Elke Dörflinger zu einem ersten Online-Dialog mit der Gruppe „Hockenheim-für-Klimaschutz“ getroffen. Im Mittelpunkt des Dialogs „Reden wir übers Klima“ standen Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien ebenso wie die Situation des Waldes aus ökologischer Sicht.

Unter den elf Teilnehmern kam es zu einem intensiven Austausch zu den verschiedenen Aspekten des Klimaschutzes. Die beiden Gruppen waren sich einig, dass ein integriertes, auf die Stadt Hockenheim abgestimmtes Klimaschutzkonzept in einem breiten Bürgerdialog erstellt werden sollte.

In diesem sollen neben Bestandsanalysen, grundlegende Handlungsfelder der Stadt identifiziert und in Form von Leitprojekten umgesetzt werden. Die Runde war sich einig, dass den Stadtwerken bei der Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes eine wichtige Rolle zukomme. Der lokale Energieversorger könne zum Thema Klimaschutz seine Kompetenzen einbringen und Leuchtturmprojekte, die ein lokales Klimaschutzkonzept unterstützen, wirkungsvoll flankieren.

Die Bemühungen der Grünen-Fraktion in den rückliegenden Jahren, letztmals zum Haushalt 2015, ein Klimaschutzkonzept zu erstellen, fanden nur ungenügend Zuspruch. Der Zeitpunkt dafür ist jetzt gegeben. Die Gruppe um Uwe und Sybille Heidenreich, Michael Schöllkopf und Eileen Riedel hatte erfolgreich um die Aufnahme eines Klimaschutzkonzeptes gebeten. Der Gesamtgemeinderat gab seine Zustimmung. Im Rahmen des gesamtstädtischen Entwicklungkonzeptes soll nun ein Klimaschutzkonzept erarbeitet werden.

Der Dialog mit der Gruppe „Hockenheim-für-Klimaschutz“ und interessierten Bürgern steht am Beginn einer Reihe weiterer Termine mit dem Titel „Reden wir übers Klima“, zu dem der Ortsverband einladen möchte. aha