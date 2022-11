Konzert der Stadtkapelle Hockenheim ausverkauft

Hockenheim. Ein besonderes Konzert veranstaltet der Orchesterverein Stadtkapelle Hockenheim am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr in der Stadthalle. Es steht ganz unter dem Motto „Jubiläum“. Beide Dirigenten feiern ihre langjährige Dirigententätigkeit: Alexander Six vom Jugendorchester für zehn Jahre, Dominik Koch als musikalischer Leiter des Hauptorchesters ist bereits seit 15 Jahren in Hockenheim.

Dieser Abend dürfte für die beiden Jubilare besonders schön werden, da er vor der komplett gefüllten Stadthalle stattfindet. Nach dem letzten Bericht über das anstehende Konzert in dieser Zeitung startete laut Stadtkapelle ein regelrechter "Run" auf die letzten Karten, die mittlerweile ausverkauft sind. Wie der Verein mitteilt, wird es somit keine Abendkasse geben, es können lediglich bereits reservierte Karten abgeholt werden.