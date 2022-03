Konzert mit Großorchester aus drei Vereinen in Hockenheim geplant

Nach zwei Jahren voller Absagen und kleinerer Auftritte meldet sich der Fanfarenzug mit einem Paukenschlag konzertant zurück: Gemeinsam mit dem Musikverein Unteröwisheim 1956 und dem Jugendorchester des Musikverein-Stadtkapelle Walldorf, die ebenfalls von Benjamin Wolf dirigiert werden, veranstalten die Landsknechte ein Gemeinschaftskonzert. Unter dem Motto „100 Musizierende – drei Vereine – ein Orchester“ spielen sie am Palmsonntag, 10. April, um 17 Uhr in der Stadthalle.

Jetzt absolvierte das Blasorchester des Fanfarenzugs einen Probetag in der Stadthalle. Die Blechbläserbesetzung besteht aus Tenorhörnern, Euphonien, Es-Hörnern, Trompeten, Posaunen, Tuben und Schlagwerk und ist seit Jahrzehnten das zweite Standbein des Vereins neben der traditionellen Formation mit Fanfaren und Landknechtstrommeln, heißt es in einer Pressemitteilung..

Vorbereitung seit einem Jahr

Jedes Vereinsorchester bereitet sich seit etwa einem Jahr in seinen wöchentlichen Proben auf das Konzert vor. Zusätzlich treffen sich alle Musizierenden an vier Terminen, um sich innerhalb der Register abzustimmen, sich an den Klang zu gewöhnen und um dem anspruchsvollen Programm den letzten Schliff zu verpassen.

Allein durch die Anzahl der Instrumentalisten und durch die Besetzung mit Blech- und Holzbläsern, Schlagwerk, Klavier und teilweise auch Streichern entsteht ein facettenreicher Klangkörper. Auch aufgrund dieser besonderen Besetzung wurden alle Stücke vom Dirigenten Benjamin Wolf selbst arrangiert und den Musikern auf den Leib geschneidert: „Auf diese Weise können Zwölfjährige neben Musikstudenten sitzen und gemeinsam ein unvergleichliches Konzert gestalten, ohne dass jemand über- oder unterfordert wird”, erläutert der musikalische Leiter.

Bei der ersten Probe des anspruchsvollen Konzertprogramms in der Konzerthalle lagen neben klassischen Werken wie der „Peer Gynt Suite“ von Edvard Grieg auch ein 15-minütiger monumentaler Querschnitt der Filmmusik von „Der Herr der Ringe” oder „Bohemian Rhapsody” auf dem Notenpult. Der Probetag endete mit einem Durchlauf aller Stücke, der schon sehr vielversprechend klang und Lust auf das Konzert machte, teilt der Fanfarenzug mit.

Karten können bei allen Musikern, bei der Buchhandlung Gansler oder unter konzert@fz-hockenheim.de erworben werden. Es gelten die zum Zeitpunkt des Konzertes gültigen Corona-Maßnahmen. zg

