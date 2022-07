Konzert vor Zehntscheune

Gleich zwei Veranstaltungen organisiert der Orchesterverein Stadtkapelle Hockenheim im Juli: Am Sonntagvormittag, 17. Juli, wird wie in den vergangenen beiden Jahren ein Konzert auf dem Zehntscheunenplatz gespielt. Mit unterhaltsamen Melodien von Queens „Don’t Stop Me Now“ bis Alfred Reeds „Hounds of Spring“ lädt das Große Blasorchester der Stadtkapelle um 11 Uhr ein. Der Eintritt ist frei und anders als in den beiden vergangen Jahren ist dieses Jahr keine Anmeldung vonnöten. Zur Erfrischung gibt es eine Auswahl an Getränken.

Am 24. Juli lädt das Jugendorchester der Stadtkapelle Hockenheim von 14 bis 17 Uhr zu seinem ersten Familientag unter dem Motto Filmmusik in der Lamellenhalle des Gartenschauparks ein. Während sich die Erwachsenen bei kühlen Getränken erfrischen können, können die Kinder bei musikalischen Spielstationen oder auf der Hüpfburg ihren Spaß haben und sogar die Jugendorchester, die ihr Können bei einem kleinen Auftritt präsentieren, bei einem Mitmachkonzert unterstützen.

Darüber hinaus können sich Groß und Klein bei Popcorn und Cold-Burgers stärken. zg