Hockenheim. Das Neujahrskonzert des AGV Belcanto am kommenden Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in der Hockenheimer Stadthalle ist mit 680 Karten inzwischen restlos ausverkauft. Für das erste Konzert am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr am gleichen Ort sind indes noch Karten verfügbar. Eine Abendkasse wird es ebenfalls geben.

