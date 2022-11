„Kosmos“ stellt sich vor

Der Schülerhort „Kosmos“ des örtlichen Kinderschutzbundes lädt am Samstag, 19. November, zwischen 14 und 18 Uhr in seine Räume in der Arndtstraße 3/1 ein. Der Adventsbasar mit angeschlossenem Tag der offenen Tür bietet Gelegenheit zu Weihnachtseinkäufen und interessanten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für berufstätige Eltern ist der Schülerhort, der direkt ans Aquadrom-Gelände angrenzt, seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Betreuungs- und Erziehungsarbeit. Da die Einrichtung ganz nah am Schulzentrum liegt, wird sie von Mädchen und Jungen verschiedener Schulen genutzt. Der eingruppige Hort mit 20 Plätzen betreut Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Zurzeit gibt es noch freie Plätze.

Der Tag der offenen Tür bietet die Möglichkeit, die Einrichtung bei einem Rundgang kennenzulernen und sich in Gesprächen zu informieren. Im Adventsbasar stehen selbst gebastelte Weihnachtsartikel wie Kerzen, Grußkarten und Windlichter zum Verkauf. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen – für die Bewirtung sorgen die Eltern der Hortkinder – kann der vorweihnachtliche Nachmittag ausklingen. Für Kinder gibt es vor Ort ein Bastelangebot. zg

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.kinderschutzbund-hockenheim.de